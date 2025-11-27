Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong sẵn sàng cho công tác bảo hộ công dân

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), tính đến chiều 27/11, vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng trong đó có 2 người Indonesia, 76 người bị thương, trong đó có 12 người trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại khu chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 26/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Lê Đức Hạnh cho biết vụ cháy chung cư ở Tai Po gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó đã xác định có một số người nước ngoài thiệt mạng.

Tính đến chiều 27/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam chưa ghi nhận thông tin có trường hợp công dân Việt Nam trong số nạn nhân của vụ cháy.

Tổng Lãnh sự quán đã họp khẩn và phân công theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc, sẵn sàng triển khai công tác bảo hộ công dân.

Theo Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh, trong bối cảnh công tác cứu hộ của Hong Kong đang diễn ra hết sức khẩn trương, vụ cháy xảy ra ở khu nhà ở đông người, danh tính nạn nhân có thể chưa được xác định được đầy đủ, Tổng Lãnh sự quán luôn trong tình trạng sẵn sàng cao để hỗ trợ trong trường hợp có người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần được hỗ trợ đề nghị liên lạc với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong: + 852 6923 4922.

Chiều 27/11, chính quyền Hong Kong đã quyết định thành lập quỹ trị giá 300 triệu HKD (38,57 triệu USD) để hỗ trợ cư dân các khu nhà bị ảnh hưởng trong vụ cháy, trợ cấp khẩn cấp cho mỗi hộ gia đình 10.000 HKD.

Chính quyền Hong Kong đang phối hợp các nguồn lực công và tư, đồng thời huy động mọi nguồn lực sẵn có để cung cấp chỗ ở khẩn cấp cần thiết cho người dân.

Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu cho biết hai lĩnh vực trọng tâm của chính quyền là điều tra hình sự đối với các bên chịu trách nhiệm và xem xét lại quy trình hiện tại, từ quy định và thực thi đến cấp phép.

Cảnh sát Hong Kong nhận định đây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhân mạng cao nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948, vượt qua vụ cháy tòa nhà thương mại ở Cửu Long hồi tháng 11/1996 khiến 41 người thiệt mạng.

Từ tháng 3/2025, chính quyền Hong Kong đã bắt đầu loại bỏ dần giàn giáo tre nhằm bảo đảm an toàn lao động sau 22 trường hợp tử vong liên quan đến loại vật liệu này trong giai đoạn 2019-2024.

Dự kiến 1/2 số dự án xây dựng công cộng sẽ phải chuyển sang sử dụng khung kim loại thay thế./.

Theo TTXVN