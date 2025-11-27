AI trở thành mặt trận cạnh tranh mới của ngành bán lẻ

Khi mùa mua sắm Black Friday đang bước vào giai đoạn cao điểm, nhiều nhà bán lẻ lớn tại Mỹ không chỉ chi tiền cho quảng cáo truyền thống, mà còn chạy đua để lọt vào “tầm ngắm” của các trợ lý AI. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm gợi ý quà tặng và sản phẩm qua ChatGPT hay Gemini, việc chinh phục trí tuệ nhân tạo trở thành mặt trận cạnh tranh mới của ngành bán lẻ.

Ảnh minh hoạ: Euronews

Với dự kiến tổng doanh số bán lẻ trực tuyến đạt 253 tỷ USD, phần lớn giao dịch vẫn diễn ra qua các lượt truy cập website hoặc tìm kiếm trực tuyến truyền thống – nơi các công ty chi mạnh cho quảng cáo tìm kiếm chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chatbot như ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google đang dần trở thành kênh ảnh hưởng tới quyết định mua sắm. Người tiêu dùng ngày càng hỏi AI về món quà phù hợp hoặc sản phẩm thời trang, từ đó các nền tảng này có thể cung cấp mô tả sản phẩm, so sánh giá hoặc thậm chí hướng dẫn mua hàng trực tiếp.

Ông Brian Stempeck CEO nền tảng Evertune.ai chia sẻ: “Chúng tôi thấy những thương hiệu trước đây chỉ xuất bản 3–4 bài viết mỗi tháng giờ đang cố gắng tạo 100–200 bài”. Công ty của ông cũng đang giúp các website trở nên dễ nhận diện hơn với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mức phí khoảng 3.000 USD mỗi tháng cho khách hàng, bao gồm các thương hiệu quần áo và giày dép.

Trước đây, các nhà bán lẻ chủ yếu dựa vào quảng cáo Google và Meta, nhắm đến những từ khóa hoặc liên kết mà người dùng thường tìm kiếm. Nay, khi chưa thể đặt quảng cáo trực tiếp trên các công cụ AI lớn, họ thử nghiệm nhiều cách khác: đăng bài nhiều hơn trên blog thương hiệu, viết bài về sản phẩm trên Reddit, hoặc thậm chí xây dựng website chỉ dành cho AI đọc.

Khách hàng mua sắm bằng điện thoại thông minh ở khu Lower Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Những website này không hiển thị cho người mua, mà để các “trình quét dữ liệu AI” thu thập thông tin, từ đó cung cấp cho ChatGPT, Gemini và các nền tảng khác. Khi người dùng hỏi về quà tặng hay sản phẩm mùa lễ, AI sẽ dựa trên dữ liệu này để đưa ra gợi ý, giúp các thương hiệu tiếp cận khách hàng thông qua AI thay vì quảng cáo truyền thống.

Vân Bình

Nguồn: Reuters