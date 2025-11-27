Ba Lan nhận gần 51 tỷ USD từ Chương trình Hành động An ninh cho châu Âu

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, nước này sẽ nhận 44 tỷ euro (khoảng 50,91 tỷ USD) từ Chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và bảo đảm an ninh biên giới. Đây là khoản tài trợ lớn nhất mà một quốc gia thành viên EU nhận từ chương trình này kể từ khi ra mắt.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu trong cuộc họp chính phủ. Ảnh: PBS News

Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ ngày 26/11, Thủ tướng Donald Tusk cho biết một phần kinh phí sẽ được sử dụng để mua trang thiết bị drone cho Chương trình Khiên Phương Đông, nhằm tăng cường an ninh cho các quốc gia EU giáp biên giới phía đông. Các khoản đầu tư khác sẽ được phân bổ cho các dự án không gian, phát triển trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quốc phòng, trang thiết bị quân sự, biên phòng, cảnh sát, cũng như cho SAFE Baltic, một chương trình mở rộng quyền hoạt động của hải quân và lực lượng biên phòng Ba Lan tại khu vực biển Baltic, vốn nhạy cảm về địa chính trị.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh: “Nhờ những nỗ lực này, chúng ta cũng sẽ có thể tài trợ cho các tuyến đường và đường sắt liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia Ba Lan thông qua chương trình SAFE, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược phục vụ quốc phòng.”

Ba Lan hiện là một trong những nước chi tiêu tỷ lệ phần trăm GDP cho quốc phòng cao nhất NATO và là đồng minh mạnh mẽ của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Việc tiếp nhận khoản hỗ trợ từ SAFE không chỉ giúp Ba Lan nâng cấp trang thiết bị quân sự mà còn tăng cường khả năng phòng thủ chung của Liên minh châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Đông Âu.

Các binh sĩ Quân đội Ba Lan tham gia lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Khởi nghĩa Warsaw. Ảnh: United24media

SAFE cung cấp tối đa 150 tỷ euro dưới dạng các khoản vay ưu đãi cho các quốc gia thành viên EU có nhu cầu đầu tư vào năng lực quốc phòng. Chương trình được xem là công cụ then chốt để tăng cường khả năng phòng thủ của khối trước những thách thức địa chính trị hiện nay, đặc biệt là căng thẳng ở biên giới phía đông với Nga và Belaru.

Vân Bình

Nguồn: Reuters,PBS News