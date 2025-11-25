Lãnh đạo tỉnh gặp mặt cộng đồng người Thanh Hóa tại Liên bang Nga

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, đã gặp gỡ thân mật Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam và Hội đồng hương Thanh Hóa tại Liên bang Nga.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại buổi gặp gỡ thân mật Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam và Hội đồng hương Thanh Hóa tại Liên bang Nga.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh gửi những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người con xa quê tại Liên bang Nga. Đồng thời, thông tin khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Để có được những kết quả đó, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ngoài sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, còn có sự động viên, đóng góp to lớn của cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có kiều bào Thanh Hóa tại Liên bang Nga.

"Đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ và Thanh Hóa cũng đang đứng trước vận hội lớn để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó cần sự chung tay của những người con xứ Thanh xa quê", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn: Bà con kiều bào tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối văn hóa và ngoại giao Nhân dân, giới thiệu hình ảnh một Việt Nam đổi mới, một Thanh Hóa năng động, thân thiện đến bạn bè Nga. Đồng thời, giúp Thanh Hóa tiếp cận, học hỏi những tiến bộ khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa của Nga.

Bí thư đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp Thanh Hóa tại Liên bang Nga nghiên cứu, đầu tư về quê hương, trên các lĩnh vực mà tỉnh đang ưu tiên phát triển như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông tin, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giải quyết nhanh chóng mọi thủ tục hành chính để các dự án của kiều bào được triển khai hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định, dù ở bất cứ đâu, kiều bào Thanh Hóa tại Nga vẫn luôn là một phần không thể tách rời của quê hương. Vì vậy, hãy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, tuân thủ pháp luật nước sở tại, xây dựng cộng đồng Thanh Hóa tại Nga ngày càng vững mạnh. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để góp phần làm rạng danh quê hương Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện Hội đồng hương Thanh Hóa tại Liên bang Nga trao tặng nhau những món quà ý nghĩa nhân buổi gặp mặt.

Vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa sang thăm và làm việc, bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả quê hương đã đạt được trong thời gian qua, đại diện con em Thanh Hóa đang sinh sống, học tập, lao động, công tác tại Nga mong muốn tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Cộng đồng kiều bào Thanh Hóa tại Liên bang Nga sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc, tích cực học tập, lao động sản xuất, là những “nhịp cầu” giúp tỉnh thu hút đầu tư, huy động nguồn lực cho an sinh xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

