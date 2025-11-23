Xây dựng “thương hiệu” cho sản phẩm cây ăn quả

Với lợi thế về đất đai, khí hậu phù hợp cho phát triển cây ăn quả, các địa phương trong tỉnh đã khuyến khích và định hướng cho người dân mở rộng diện tích cây ăn quả theo hướng tập trung, chuyên canh. Đồng thời, đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, để nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả.

Khu sản xuất bưởi của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Bùi, xã Cẩm Thạch.

Bắt đầu từ tháng 11 hằng năm, vườn bưởi của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Bùi, xã Cẩm Thạch có nhiều khách hàng đến thu mua. Đây không phải là những thương lái có sức tiêu thụ lớn mà là chủ các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị mini và người dân trong vùng. Không dễ mà các sản phẩm bưởi Diễn, bưởi da xanh của gia đình anh được ưa chuộng trong khi diện tích trồng bưởi trên địa bàn khá lớn.

Anh Tuấn cho biết: "Gia đình có khoảng 500 gốc bưởi Diễn và da xanh, sản lượng khoảng 20 - 30 tấn/năm. Bưởi hiện nay rất đa dạng về chủng loại và chất lượng, song với việc canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, thuận tự nhiên thì sản phẩm của gia đình tôi đã tạo nên sự khác biệt. Mặc dù giá thành cao hơn 15 - 20% so với thị trường nhưng vẫn luôn được khách hàng tin tưởng, lựa chọn”.

Khu trồng bưởi 2ha của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn mới áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP mà chưa chú trọng đến việc đăng ký chứng nhận chất lượng của cơ quan chuyên môn và thực hiện công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên thị trường. Do đó, năm 2024, anh đã thành lập HTX Thạch Tiến để quảng bá, xây dựng thương hiệu cho bưởi nói riêng và sản phẩm nông sản của trang trại nói chung. Đồng thời, liên kết một số hộ cùng lĩnh vực tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hiện nay, khi các sản phẩm bưởi trên thị trường bán 15.000 - 20.000 đồng/kg, thì sản phẩm bưởi của HTX bán 35.000 đồng/kg, khách hàng vẫn lựa chọn mua, có thời điểm cung không đủ cầu.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch Hà Thanh Sơn cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn có khoảng 100ha cây ăn quả. Tuy nhiên, số vùng sản xuất có diện tích tập trung không nhiều. Do đó, xã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng và lợi ích của việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, HTX xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cây ăn quả và các cây trồng chủ lực của xã gắn với truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Ngoài ra, thông qua các tổ chức đoàn thể, xã cũng khuyến khích các HTX, chủ vườn, trang trại có sản phẩm cây ăn quả chất lượng tham gia trưng bày, giới thiệu tại các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ trong và ngoài tỉnh”.

Theo thống kê, tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 25.000ha cây ăn quả, với các giống cây ăn quả chủ lực như bưởi, cam, ổi, thanh long, dứa... Tổng sản lượng quả hàng năm khoảng 315.000 tấn. Tuy nhiên, mới có khoảng 400ha cam, bưởi của các trang trại, HTX và doanh nghiệp đầu tư sản xuất được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Toàn tỉnh đã có 7 vùng sản xuất cây ăn quả gồm bưởi, vải, thanh long, chuối, mít được cấp mã số vùng trồng. Tỷ lệ này quá nhỏ so với tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh.

Cùng với đó, đa phần sản phẩm cây ăn quả đều tiêu thụ tự do trên thị trường, hiệu quả kinh tế chưa đạt được như kỳ vọng. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn các địa phương và người sản xuất chú trọng đăng ký tiêu chuẩn chất lượng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tỉnh và các địa phương cũng đang tích cực thu hút đầu tư vào chế biến sâu sản phẩm cây ăn quả để nâng cao giá trị sản phẩm cũng như hiệu quả sử dụng nhãn hiệu các sản phẩm đã được cấp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có một số sản phẩm cây ăn quả được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như cam đường canh Như Xuân; bưởi Thọ Xuân, cam Vân Du, quýt Bá Thước... được tiêu thụ trên thị trường với giá trị và hiệu quả kinh tế cao hơn những sản phẩm cùng loại.

Nhằm giữ vững nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm cây ăn quả đã được các cấp, ngành nông nghiệp và các địa phương tích cực tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm cây ăn quả đạt tiêu chuẩn, chất lượng của ngành chuyên môn và xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Cùng với đó, các địa phương cũng định hướng và khuyến khích người dân phát triển các vùng chuyên canh sản xuất cây ăn quả tập trung theo hướng VietGAP, GlobalGAP, Organic... để nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần gia tăng giá trị kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và từng bước chinh phục thị trường xuất khẩu.

Bài và ảnh: Lê Hòa