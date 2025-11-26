Nga phóng thành công tên lửa Angara-1.2 đưa các vệ tinh quân sự lên quỹ đạo

Ngày 25/11, Nga thông báo đã phóng thành công tên lửa đẩy Angara-1.2 mang theo các vệ tinh quân sự tuyệt mật, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực không gian của nước này.

Tên lửa đẩy Angara-1.2 mang theo các vệ tinh quân sự đánh dấu bước tiến mới trong năng lực không gian Nga. Ảnh: Tass.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ phóng được thực hiện lúc 16h42 ngày 25/11 theo giờ Moscow từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc tỉnh Arkhangelsk. Đây là sân bay vũ trụ nằm xa nhất về phía Bắc và là địa điểm thường xuyên phục vụ các nhiệm vụ quân sự của Nga.

Tên lửa Angara-1.2, thuộc thế hệ tên lửa đẩy mới được Nga phát triển nhằm thay thế các dòng tên lửa thời Liên Xô, đã mang theo một số vệ tinh của Bộ Quốc phòng Nga lên quỹ đạo. Giới chức không tiết lộ số lượng cũng như chức năng của các vệ tinh, chỉ cho biết nhiệm vụ “được thực hiện vì lợi ích của Bộ Quốc phòng”.

Theo tuyên bố, toàn bộ quá trình phóng và đưa vệ tinh vào quỹ đạo mục tiêu diễn ra “đúng kế hoạch”. Ngay sau khi tách tầng, tên lửa Angara-1.2 được hệ thống kiểm soát mặt đất của Trung tâm Thử nghiệm và Điều khiển Hệ thống Không gian mang tên Titov tiếp nhận theo dõi. Các vệ tinh sau đó cũng được đưa vào biên chế điều khiển của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga.

Bộ Quốc phòng khẳng định kết nối đo từ xa với các vệ tinh hoàn toàn ổn định, và “mọi hệ thống trên khoang đều hoạt động bình thường”.

Giới phân tích nhận định, vụ phóng lần này tiếp tục cho thấy nỗ lực của Nga trong việc tăng cường hiện diện quân sự trên không gian, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trên quỹ đạo Trái Đất ngày càng gia tăng.

Bích Hồng

Nguồn: Tass, Economictimes.