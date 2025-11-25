Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Mỹ đưa các chi nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách các nhóm "khủng bố"

Thúy Hà
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị chính thức xếp phong trào Anh em Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố, một động thái sẽ dẫn tới các lệnh trừng phạt đối với một trong những phong trào Hồi giáo lâu đời và có ảnh hưởng nhất thế giới Ả Rập.

Mỹ đưa các chi nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách các nhóm 'khủng bố'

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị chính thức xếp phong trào Anh em Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố, một động thái sẽ dẫn tới các lệnh trừng phạt đối với một trong những phong trào Hồi giáo lâu đời và có ảnh hưởng nhất thế giới Ả Rập.

Mỹ đưa các chi nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách các nhóm khủng bố

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét quyết định chính thức coi phong trào Anh em Hồi giáo là một tổ chức khủng bố. Ảnh: Mehs Agency.

Tổng thống Trump hôm 24/11 đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bắt đầu quy trình xếp một số chi nhánh của tổ chức này vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài và Khủng bố Toàn cầu được Chỉ định.

Nhà Trắng cũng đã công bố thông tin giải thích cách chính quyền Mỹ sẽ khởi động quy trình thực hiện việc xếp loại này.

Sắc lệnh chỉ đạo Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Bessent phối hợp với Tổng Chưởng lý Pam Bondi và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard nộp một báo cáo về việc có nên xếp bất kỳ chi nhánh Anh em Hồi giáo nào, chẳng hạn như ở Li-băng, Ai Cập và Jordan, vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài hay không. Sắc lệnh yêu cầu các bộ trưởng phải hành động trong vòng 45 ngày sau khi báo cáo được nộp để xếp loại các chi nhánh nếu thấy phù hợp.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cáo buộc các phe phái của nhóm Anh em Hồi giáo ở các quốc gia Trung Đông ủng hộ hoặc khuyến khích các cuộc tấn công bạo lực chống lại Israel và các đối tác của Mỹ, hoặc cung cấp hỗ trợ vật chất cho phong trào Hamas.

Đảng Cộng hòa từ lâu đã ủng hộ và cân nhắc việc chỉ định Anh em Hồi giáo là khủng bố. Tổng thống Trump đã thực hiện nỗ lực này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Vài tháng sau khi nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu, Ngoại trưởng Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực để chỉ định phong trào này là một tổ chức khủng bố.

Phong trào Anh em Hồi giáo được thành lập tại Ai Cập vào những năm 1920 với tư cách là một phong trào chính trị Hồi giáo nhằm chống lại sự lan truyền của các tư tưởng thế tục và dân tộc chủ nghĩa. Phong trào này nhanh chóng lan rộng khắp các quốc gia Hồi giáo, trở thành một nhân tố chủ chốt nhưng thường hoạt động bí mật.

Thúy Hà

Nguồn: CBS/Al Jazeera

