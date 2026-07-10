Mỹ đổi tên sân bay quốc tế đầu tiên theo tên Tổng thống Donald Trump

Sân bay quốc tế Palm Beach tại bang Florida đã chính thức được đổi tên thành Sân bay quốc tế Tổng thống Donald J. Trump, trở thành sân bay đầu tiên tại Mỹ mang tên một tổng thống đương nhiệm.

Sân bay quốc tế Palm Beach tại bang Florida đã chính thức được đổi tên thành Sân bay quốc tế Tổng thống Donald J. Trump. Ảnh: AFP.

Được biết, việc đổi tên có hiệu lực từ ngày 9/7 (giờ địa phương), sau khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis ký ban hành đạo luật liên quan hồi tháng 3. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng đã cập nhật tên mới trong hệ thống hàng không quốc gia, hoàn tất các thủ tục pháp lý để sân bay chính thức hoạt động dưới tên gọi mới.

Sân bay Palm Beach nằm tại thành phố West Palm Beach, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình Tổng thống Donald Trump khoảng 8 km.

Trong ngày đầu tiên mang tên mới, chiếc Boeing 757 của gia đình Tổng thống Trump, thường được gọi là “Trump Force One”, trở thành máy bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay. Trên chuyến bay có ông Eric Trump, con trai của Tổng thống.

Biển báo chào đón du khách đến Sân bay Quốc tế Palm Beach được đổi tên thành Sân bay Quốc tế Tổng thống Donald J. Trump từ ngày 9/7. Ảnh: Greg Lovett.

Theo giới chức địa phương, chi phí cho việc đổi tên và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới của sân bay ước tính khoảng 5,5 triệu USD. Các biển báo, bảng chỉ dẫn và nền tảng kỹ thuật số sẽ được cập nhật trong những tuần tới, trong khi hoạt động khai thác tại sân bay vẫn diễn ra bình thường.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một sân bay được đặt theo tên một tổng thống khi người đó vẫn đang tại nhiệm. Trước đây, nhiều sân bay lớn của Mỹ đã được đặt theo tên các cựu tổng thống như John F. Kennedy, Ronald Reagan, Gerald Ford, George H.W. Bush và Dwight D. Eisenhower.

Theo giới quan sát, việc đổi tên phản ánh tầm ảnh hưởng chính trị của Tổng thống Donald Trump tại bang Florida, một trong những địa bàn chính trị quan trọng của đảng Cộng hòa. Quyết định này cũng được đưa ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm Quốc khánh và các hoạt động chính trị hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đang ngày càng sôi động.

Thu Uyên

Nguồn: CBS News.