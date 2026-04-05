Mỹ đề nghị hạn chế ảnh vệ tinh khu vực xung đột, Planet Labs tạm dừng cung cấp hình ảnh về Iran

Công ty cung cấp ảnh vệ tinh Planet Labs thông báo tạm dừng vô thời hạn việc phát hành hình ảnh liên quan đến Iran và khu vực xung đột tại Trung Đông, nhằm tuân thủ đề nghị từ Chính phủ Mỹ.

Ảnh vệ tinh cho thấy trụ sở Bộ Tư lệnh Thực thi Pháp luật Iran (FARAJA) tại Tehran, Iran, ngày 3/3/2026, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran. Ảnh: Reutes.

Theo thông báo gửi khách hàng, doanh nghiệp có trụ sở tại bang California cho biết, phía Mỹ đã đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ ảnh vệ tinh ngừng cung cấp dữ liệu về khu vực xung đột trong thời gian chưa xác định. Trước đó, Planet Labs đã áp dụng cơ chế trì hoãn 14 ngày đối với hình ảnh Trung Đông nhằm hạn chế nguy cơ bị khai thác vào các mục đích gây phương hại đến Mỹ và các bên liên quan.

Công ty cho biết, theo chính sách mới, các hình ảnh từ ngày 9/3 sẽ tạm thời không được phát hành và biện pháp này dự kiến duy trì cho đến khi tình hình lắng dịu. Đồng thời, Planet Labs sẽ triển khai cơ chế “phân phối có kiểm soát”, chỉ cung cấp dữ liệu trong từng trường hợp cụ thể, ưu tiên các nhu cầu cấp bách, phục vụ nhiệm vụ quan trọng hoặc lợi ích công cộng.

Ảnh vệ tinh là nguồn dữ liệu quan trọng, hỗ trợ theo dõi diễn biến thực địa, nghiên cứu khoa học và cung cấp thông tin tại các khu vực khó tiếp cận. Trong một số trường hợp, dữ liệu này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích như xác định mục tiêu, theo dõi hoạt động và hỗ trợ liên lạc, do đó việc kiểm soát phổ biến được tăng cường trong bối cảnh nhạy cảm.

Ảnh vệ tinh chụp tháng 3 cho thấy một cảng tại Bandar Abbas, Iran, sau khi bị tấn công. Ảnh: Planet Labs PBC/Associated Press.

Liên quan vấn đề này, Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, một số nhà cung cấp khác như Vantor cho biết không nhận được đề nghị tương tự từ phía Mỹ, song vẫn áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập đối với một số khu vực nhạy cảm tại Trung Đông. Các biện pháp này có thể bao gồm hạn chế đối tượng được phép yêu cầu hoặc mua hình ảnh tại những khu vực đang có hoạt động quân sự. Công ty BlackSky Technology hiện chưa đưa ra phản hồi.

Nguồn: Reuters.

Thanh Hằng