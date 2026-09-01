Mỹ đang xem xét lại lập trường về quần đảo Falkland/Malvinas

Tổng thống Donald Trump ngày 31/8 cho biết Mỹ đang xem xét lại lập trường về quần đảo Falkland/Malvinas, sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Washington đã đe dọa phản đối chủ quyền của Anh đối với quần đảo này nếu London không tăng chi tiêu quốc phòng.

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Tổng thống Donald Trump ngày 31/8 cho biết Mỹ đang xem xét lại lập trường về quần đảo Falkland/Malvinas. Ảnh: News.sky.

Tuần trước tờ Daily Telegraph đưa tin, đề xuất liên quan đến quần đảo Falkland/Malvinas ở Nam Đại Tây Dương - nơi Anh và Argentina đang tranh chấp chủ quyền - nằm trong số các biện pháp mà Lầu Năm Góc đang xây dựng nhằm khuyến khích các đồng minh NATO thực hiện các cam kết về chi tiêu quốc phòng.

Khi được hỏi liệu Mỹ có đang xem xét lại lập trường về Falkland hay không, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng: “Tôi luôn xem xét lại mọi lập trường. Đó chỉ là một trong nhiều vấn đề”. Khi được hỏi liệu ông có muốn chính phủ của tân Thủ tướng Anh Andy Burnham tăng các cam kết chi tiêu hiện nay hay không, ông Trump trả lời: “Anh đang có một số vấn đề, nhưng họ sẽ giải quyết được.” Đây là lần đầu tiên ông Trump công khai đề cập đến vấn đề này.

Ngay sau đó, trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tờ The Times, Bộ trưởng Tài chính John Healey khẳng định ông hoàn toàn cam kết đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 3% GDP, đồng thời cho biết sẽ trình bày kế hoạch này tại cuộc họp đánh giá mùa xuân. Ông Healey cũng nói rằng ông chưa nghe thấy đề xuất nào cho rằng Mỹ có thể đứng về phía Argentina trong vấn đề chủ quyền của quần đảo.

Trong khi đó người phát ngôn chính phủ Anh ngày 31/8 cũng nhắc lại lập trường của Anh bằng cách khẳng định cam kết “lâu dài và kiên định” nhằm đảm bảo các đảo này vẫn là Lãnh thổ hải ngoại của Anh theo nguyện vọng của người dân quần đảo Falkland/Malvinas. Người phát ngôn cho biết: “Vương quốc Anh đang đóng vai trò trung tâm trong NATO và tăng cường khả năng phòng thủ tập thể trên khắp châu Âu. Chúng tôi là quốc gia chi tiêu nhiều thứ ba cho quốc phòng trong NATO và là thành viên châu Âu duy nhất của NATO cam kết duy trì năng lực răn đe hạt nhân của mình cho liên minh”.

Quần đảo Falkland vẫn là chủ đề tranh chấp chủ quyền giữa Anh và Argentina. Ảnh: BCC.

Washington chính thức công nhận sự quản lý trên thực tế của Anh đối với quần đảo Falkland - mà Argentina gọi là “Las Malvinas” - mà không đứng về phía nào trong các tranh chấp chủ quyền. Anh xem đây là lãnh thổ hải ngoại của mình, trong khi Argentina khẳng định chủ quyền.

Hồi tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định lập trường của nước này về Quần đảo vẫn là trung lập. Tuy nhiên, theo Telegraph, cuộc rà soát của Lầu Năm Góc nhằm thúc đẩy các đồng minh Mỹ đạt mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng có thể dành cho Anh “sự chú ý đặc biệt”, bằng cách đe dọa phản đối hoàn toàn chủ quyền của Anh.

Trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đều ưu tiên gây sức ép buộc các đồng minh của Mỹ tăng ngân sách quốc phòng và nâng mức đóng góp cho NATO. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Hay (Hà Lan) năm 2025, các thành viên nhất trí hướng tới mục tiêu dành 5% GDP cho quốc phòng và các khoản chi liên quan an ninh vào năm 2035.

Thanh Vân

Nguồn: Independent, Arabnews.