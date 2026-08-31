Falklands trở thành điểm nóng mới trong bất đồng quốc phòng Mỹ-Anh

Quần đảo Falklands đang nổi lên như một điểm nóng mới trong bất đồng giữa Mỹ và Anh về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, khi Washington được cho là có thể xem xét lại lập trường đối với chủ quyền quần đảo để gây sức ép buộc London tăng chi tiêu quân sự.

Có thông tin cho rằng Mỹ đã đe dọa sẽ phản đối chủ quyền của Anh đối với Quần đảo Falkland nếu ông Andy Burnham không tăng ngân sách quốc phòng ở mức thỏa đáng. Ảnh: Getty Images.

Theo The Telegraph, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington muốn Anh thực hiện những bước đi “lớn và mang tính nền tảng” trong chi tiêu quốc phòng, cho rằng các kế hoạch hiện nay của London vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trước những thách thức an ninh mà Mỹ và các đồng minh phải đối mặt.

Nguồn tin này cho biết vấn đề Falklands có thể được đưa vào quá trình Mỹ đánh giá lại cách các đồng minh NATO đáp ứng các mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới.

Falklands, mà Argentina gọi là Malvinas, là lãnh thổ do Anh kiểm soát nhưng Argentina tuyên bố chủ quyền. Tranh chấp từng dẫn tới cuộc chiến Anh-Argentina năm 1982. Mỹ khi đó ủng hộ Anh, nhưng về sau duy trì lập trường không đứng về yêu sách chủ quyền của bên nào.

Thách thức này xuất hiện ngay trước khi Thủ tướng Anh Andy Burnham cùng Bộ trưởng Tài chính John Healey chuẩn bị công bố dự thảo ngân sách đầu tiên vào ngày 28/10. Mặc dù chính quyền tiền nhiệm đã công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng vào tháng 6, Washington cho rằng những động thái này vẫn chưa đủ quyết liệt trước quy mô thách thức an ninh hiện nay.

Bất đồng về Falklands cũng không phải vấn đề duy nhất gây căng thẳng giữa London và Washington. Hai nước còn bất đồng liên quan quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương, chính sách đối với Iran và mức độ tham gia của Anh vào các hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Đáng chú ý, thông tin về Falklands xuất hiện sau những tranh luận trước đó về khả năng Washington sử dụng các vấn đề chủ quyền lãnh thổ của đồng minh như một công cụ gây sức ép. Reuters từng đưa tin hồi tháng 4 rằng Lầu Năm Góc đã xem xét khả năng điều chỉnh chính sách đối với một số lãnh thổ thuộc các đồng minh châu Âu.

Quần đảo Falkland vẫn là tâm điểm của cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Anh và Argentina. Ảnh: BBC.

Nếu được xác nhận, việc Falklands trở thành một phần trong sức ép quốc phòng của Washington sẽ đánh dấu một diễn biến đáng chú ý trong quan hệ Mỹ-Anh. Đây không chỉ là vấn đề giữa hai đồng minh NATO, mà còn liên quan trực tiếp đến một tranh chấp chủ quyền kéo dài hàng thập kỷ ở Nam Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, đến nay chưa có tuyên bố chính thức từ Nhà Trắng hay Chính phủ Anh xác nhận Washington thực sự đang chuẩn bị thay đổi lập trường về chủ quyền Falklands để buộc London tăng chi tiêu quốc phòng Chính phủ Anh đồng thời tiếp tục giữ nguyên lập trường coi Falklands là Lãnh thổ hải ngoại có chủ quyền không thể tranh cãi của London.

Nhật Lệ

Nguồn: The Telegraph, The Independent, Sky news.