Ngoại giao đa phương tăng tốc tìm lối thoát cho xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/11 cho rằng xung đột Nga - Ukraine có thể chấm dứt nếu các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc đạt được đồng thuận về giải pháp hòa bình. Trong khi đó, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp đại diện Ukraine và châu Âu tại Berlin (Đức) nhằm thúc đẩy các đề xuất đàm phán và chuẩn bị cho vòng thương lượng đa phương tiếp theo.

Trả lời phỏng vấn kênh NBC News trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ông Zelensky nhận định ba nhà lãnh đạo có đủ khả năng tạo sức ép để thúc đẩy chấm dứt xung đột. Theo ông, Mỹ và Trung Quốc có thể sử dụng các biện pháp trừng phạt như một công cụ gây sức ép đối với Moskva.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến Ukraine phải có sự tham gia của Kiev, cũng như các vấn đề của châu Âu cần có sự tham gia của các nước trong khu vực. Ông cho biết Washington hiện ủng hộ sự hiện diện đầy đủ của châu Âu trong tiến trình đàm phán.

Theo Reuters, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến đến Berlin ngày 19/11 để gặp các quan chức Ukraine và nhóm đàm phán châu Âu. Nội dung thảo luận tập trung vào xây dựng các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột, kế hoạch phục hồi kinh tế và chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo.

Các cuộc gặp diễn ra sau khi đại diện Nga, Ukraine và Mỹ tiến hành đàm phán tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) tuần trước, lần đầu tiên sau 9 tháng. Sau đó, hai đặc phái viên Mỹ đã gặp Tổng thống Putin tại Moskva và cho biết châu Âu sẽ tham gia vòng thương lượng tiếp theo.

Tuy nhiên, vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn đối với triển vọng đạt thỏa thuận. Nga yêu cầu lực lượng Ukraina rút khỏi toàn bộ khu vực Donbas, trong khi Kiev không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, ông Zelensky cho biết EU đang xem xét cơ chế hỗ trợ tài chính lên tới 45 tỷ euro (52 tỷ USD) cho Ukraine, nhằm đáp ứng một phần nhu cầu ngân sách và quốc phòng trong năm 2027. Các nước ủng hộ Ukraine cũng dự kiến thảo luận những gói hỗ trợ mới tại Berlin, tập trung vào quốc phòng và năng lượng.

Các cuộc tiếp xúc tại Berlin và hội nghị ba bên ở Trung Quốc được phía Mỹ xác định là những hoạt động trong cùng một nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, khả năng đạt được thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc các bên có thể thu hẹp những bất đồng về an ninh và lãnh thổ hay không.

Lê Hà.