Muay Thanh Hóa giành ngôi Á quân toàn đoàn lứa tuổi 15-16 tại Giải vô địch quốc gia 2025

Đội tuyển Muay Thanh Hóa đã để lại dấu ấn tại Giải vô địch Muay quốc gia 2025 với ngôi Á quân toàn đoàn lứa tuổi 15-16, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế ở nhóm tuổi vô địch.

Muay Thanh Hóa tiếp tục để lại ấn tượng ở giải đấu quan trọng nhất trong năm.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 300 HLV, VĐV đến từ 23 đơn vị tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, thi đấu ở 40 nội dung đối kháng và 4 nội dung biểu diễn, thuộc hai nhóm tuổi 15-16 và 17-40.

Sau 336 trận đấu kịch tính, các VĐV đã để lại nhiều dấu ấn chuyên môn, cống hiến cho khán giả những màn so tài hấp dẫn.

Ở lứa tuổi 15-16, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Công Sơn, các võ sĩ trẻ Thanh Hóa tiếp tục chứng minh tiềm năng và sự kế cận vững chắc. Đội đã giành được 3 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, qua đó xuất sắc xếp hạng Nhì toàn đoàn, chỉ sau đoàn Hà Nội.

Các HCV thuộc về: Nguyễn Tiến Thành (67kg nam), Nguyễn Cẩm Linh (67kg nữ) và Nguyễn Thùy Linh (63,5kg nữ).

4 HCB được trao cho Ngô Thị Hoài Thu (51kg), Nguyễn Thu Hà (57kg), Trần Ngọc Thủy Tiên (60kg) và Hà Văn Hưng (51kg nam).

Ngoài ra, đội còn giành thêm 1 HCĐ nhờ công của Minh Tuyết ở hạng cân 54kg nữ.

Nguyễn Thị Phương Hậu lần thứ 9 liên tiếp giành HCV ở giải vô địch quốc gia.

Ở lứa tuổi vô địch (17-40 tuổi), các võ sĩ kỳ cựu của Thanh Hóa tiếp tục thể hiện bản lĩnh. Nguyễn Thị Phương Hậu (63,5kg) và Hàn Thị Thúy (67kg) mang về 2 tấm HCV. Đặc biệt, đây đã là lần thứ 10 Hàn Thị Thúy giành HCV tại giải đấu quốc nội danh giá này, trong khi Phương Hậu cũng nối dài kỷ lục 9 năm liên tiếp giành HCV.

Bên cạnh đó, Hà Thị Hoài (60kg) giành HCB, còn Nguyễn Thị Ngọc Ánh (57kg) và Nguyễn Thị Hương (71kg) đoạt HCĐ.

Với 3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ giành được, Muay Thanh Hóa xuất sắc giành ngôi Nhì toàn đoàn.

Với 3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ ở lứa tuổi 15-16 cùng 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ ở lứa tuổi vô địch, Muay Thanh Hóa đã khép lại Giải vô địch Muay quốc gia 2025 với thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế trong làng Muay Việt Nam.

Hoàng Sơn