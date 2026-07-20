Mua thiết bị Đo môi trường giá tốt – Chính hãng tại Chuyên Thiết bị

Môi trường làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động và hiệu quả sản xuất của nhà máy. Tiếng ồn vượt ngưỡng an toàn kéo dài gây tổn thương thính giác vĩnh viễn. Chất lượng không khí và nước trong nhà máy, phòng thí nghiệm hay khu vực sản xuất thực phẩm liên quan trực tiếp đến tiêu chuẩn an toàn lao động và chất lượng sản phẩm. Để kiểm soát được những yếu tố đó, doanh nghiệp cần thiết bị đo môi trường đủ chính xác, đủ tin cậy và đến từ đúng nhà cung cấp.

Chuyên Thiết Bị - thương hiệu thuộc Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Cuộc Sống (Lidinco) - là đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm cung cấp thiết bị đo môi trường chính hãng tại Việt Nam, phục vụ các nhà máy sản xuất, đơn vị tư vấn môi trường, cơ sở y tế và tổ chức kiểm định trên cả nước.

Thiết bị đo lường tiếng ồn môi trường chất lượng từ Chuyên Thiết Bị

Đối tác cung cấp thiết bị đo lường tin cậy nhiều kinh nghiệm

Lĩnh vực đo lường môi trường có đặc thù riêng - mỗi thông số cần một loại thiết bị chuyên biệt, mỗi ứng dụng đòi hỏi độ chính xác và tiêu chuẩn khác nhau. Đo tiếng ồn tại nơi làm việc theo tiêu chuẩn OSHA khác với đo tiếng ồn môi trường theo TCVN.

Chuyên Thiết Bị xây dựng danh mục thiết bị đo môi trường đa dạng từ nhiều thương hiệu quốc tế - cho phép tư vấn đúng thiết bị theo từng ứng dụng cụ thể, thay vì chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Toàn bộ sản phẩm tại Chuyên Thiết Bị đều có đầy đủ hồ sơ CO/CQ, hóa đơn chứng từ, tài liệu kỹ thuật. Đảm bảo sự an tâm và nhu cầu sử dụng của khách hàng

Thiết bị quan trắc bụi và tiếng ồn môi trường

Sự đa dạng Thiết bị đo môi trường tại Chuyên Thiết Bị

Tại trang thiết bị đo môi trường của Chuyên Thiết Bị, khách hàng có thể tìm thấy đầy đủ các nhóm thiết bị phục vụ đo lường và kiểm soát các thông số môi trường trong sản xuất công nghiệp, nghiên cứu và giám sát môi trường.

Máy đo độ ồn và thiết bị phân tích âm thanh là nhóm sản phẩm nổi bật - phục vụ đánh giá môi trường lao động, quan trắc tiếng ồn công trình xây dựng và nghiên cứu âm học chuyên sâu.

Máy đo chất lượng không khí bao gồm các thiết bị đo CO, CO2, Formaldehyde, nồng độ bụi và phát hiện rò rỉ khí - phục vụ kiểm soát an toàn lao động và chất lượng môi trường trong nhà.

Máy đo chất lượng nước với các dòng đo pH, oxy hòa tan, độ đục, độ dẫn điện và TDS - ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, dược phẩm, xử lý nước và kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp.

Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm từ nhiệt kế hồng ngoại, camera nhiệt đến nhiệt ẩm kế và máy đo vi khí hậu phục vụ kiểm soát điều kiện bảo quản, môi trường sản xuất và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, danh mục còn bao gồm máy đo cường độ ánh sáng, tốc độ gió, điện từ trường và bức xạ nhiệt đáp ứng đa dạng yêu cầu quan trắc môi trường trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Giám sát môi trường quanh nhà máy sản xuất

Chuyên thiết bị mang đến nhiều dòng thiết bị đo môi trường chất lượng

Chuyên Thiết Bị phân phối các thương hiệu thiết bị đo môi trường hàng đầu thế giới, được lựa chọn dựa trên độ chính xác kỹ thuật và uy tín lâu năm trong ngành.

Trong lĩnh vực đo tiếng ồn, Norsonic (Na Uy) là thương hiệu hàng đầu với dòng máy đo mức âm thanh chuyên nghiệp và hệ thống quan trắc tiếng ồn môi trường. Bedrock Elite (Hà Lan) nổi bật với triết lý thiết bị Class 1 với chi phí sở hữu hợp lý, chức năng nâng cao phù hợp cho tổ chức kiểm định lâu dài. PLACID Instruments (Châu Âu) chuyên về micro đo lường chính xác và hệ thống DAQ âm thanh đạt chuẩn ISO/IEC 17025.

Ngoài ra, với kinh nghiệm phân phối lâu năm trong lĩnh vực thiết bị đo lường. Chuyên Thiết Bị còn cung cấp các sản phẩm đo lường chất lượng từ nhiều thương hiệu nổi tiếng của Châu Âu, Châu Mỹ với mức giá hợp lý

Thiết bị giám sát tiếng ồn môi trường

Hàng hóa chính hãng, hồ sơ đầy đủ, hỗ trợ tận tâm

Chuyên Thiết Bị cam kết cung cấp thiết bị đo môi trường chính hãng với đầy đủ CO/CQ, chứng chỉ hiệu chuẩn và tài liệu kỹ thuật. Báo giá nhanh, rõ ràng - đúng cấu hình và điều kiện thương mại. Hỗ trợ kỹ thuật sau bán để đảm bảo thiết bị được vận hành đúng chuẩn và phát huy giá trị trong suốt quá trình sử dụng.

Thông tin liên hệ

Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn hoặc báo giá thiết bị đo môi trường có thể liên hệ Chuyên Thiết Bị qua:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CUỘC SỐNG

Trụ sở chính: 487 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3977 8269 / 028 3977 8019

Email: sales@lidinco.com

VP Bắc Ninh: 184 Bình Than, Phường Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0222 7300 180

Email: bn@lidinco.com

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Quang Trung