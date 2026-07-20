Cập nhật các dòng laptop Asus 16 inch bán chạy mùa tựu trường

Mùa tựu trường đang đến gần, nhu cầu tìm mua laptop Asus 16 inch tăng mạnh nhờ màn hình rộng rãi và cấu hình đa dạng. Dòng sản phẩm này trải dài từ phân khúc học tập cơ bản đến chuyên game, phù hợp nhiều nhóm ngành khác nhau. Bài viết dưới đây tổng hợp một số mẫu laptop ASUS kích thước 16 inch đáng chú ý.

Cập nhật các dòng laptop Asus 16 inch bán chạy mùa tựu trường

Thị trường hiện có nhiều mẫu laptop Asus kích thước 16 inch phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau, từ học tập văn phòng đến sáng tạo nội dung và chơi game. Mỗi dòng sản phẩm mang thiết kế và cấu hình riêng, giúp việc lựa chọn trở nên linh hoạt.

Asus Vivobook S16

Vivobook S16 thường sở hữu thân máy kim loại mỏng nhẹ với độ dày khoảng 1,59 cm và trọng lượng khoảng 1,4 - 1,7 kg, giúp người dùng thuận tiện mang theo hằng ngày. Máy trang bị vi xử lý Intel Core Ultra thế hệ mới cùng NPU tích hợp, hỗ trợ xử lý tác vụ AI ngay trên thiết bị.

Asus Vivobook S16 với thiết kế mỏng nhẹ và màn hình sắc nét.

Đi kèm với đó là màn hình OLED WUXGA mang lại màu sắc sống động, đáp ứng tốt nhu cầu xem phim và chỉnh sửa ảnh cơ bản. Cấu hình cân bằng giúp laptop Asus 16 inch phù hợp sinh viên khối ngành kinh tế, ngôn ngữ hoặc quản trị kinh doanh. Người dùng có nhu cầu gõ văn bản, thuyết trình và tra cứu tài liệu học tập sẽ tận dụng tối đa điểm mạnh của dòng máy này.

ASUS ROG Strix G16

ROG Strix G16 hướng đến nhóm người dùng đòi hỏi hiệu năng đồ họa mạnh mẽ; các sản phẩm thường được trang bị chip xử lý dòng HX hiệu suất cao cùng card đồ họa rời. Hệ thống tản nhiệt gồm nhiều ống dẫn nhiệt kết hợp với 3 quạt thông gió giúp duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý các tác vụ nặng liên tục.

Cấu hình mạnh của dòng laptop Asus 16 inch này phù hợp sinh viên ngành công nghệ thông tin hoặc thiết kế. Đồng thời, sinh viên khối ngành kiến trúc và kỹ thuật đồ họa 3D cũng có thể khai thác tối đa sức mạnh xử lý từ thiết bị. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn kết hợp giữa học tập hiệu suất cao và giải trí với các tựa game nặng.

Asus TUF F16

TUF F16 nổi bật với độ bền đạt chuẩn quân đội, khung máy có độ cứng cao, chịu được va đập và điều kiện sử dụng khắc nghiệt. Máy trang bị cấu hình xử lý khá cùng card đồ họa rời tầm trung, đủ sức chạy phần mềm học tập và một số tựa game phổ biến. Bàn phím có hành trình phím sâu, gõ êm tay, thích hợp làm việc trong thời gian dài.

ASUS TUF Gaming F16 sở hữu độ bền cao.

Nhờ độ bền cao và mức giá dễ tiếp cận, dòng laptop Asus 16 inch này phù hợp sinh viên ngành kỹ thuật, cơ khí hoặc xây dựng thường di chuyển nhiều. Khả năng chịu lực tốt giúp người dùng hoàn toàn an tâm khi mang theo máy đến công trường hoặc xưởng thực hành.

Asus Zenbook S16

Zenbook S16 được làm từ chất liệu độc quyền CeraluminumTM - hỗn hợp gốm và nhôm cao cấp đạt độ bền gấp 3 lần và nhẹ hơn nhôm thông thường. Vi xử lý tiết kiệm điện kết hợp bộ nhớ trong tốc độ cao giúp máy khởi động nhanh và xử lý mượt các tác vụ văn phòng. Màn hình OLED độ phân giải cao tái tạo màu sắc chính xác, hỗ trợ tốt công việc chỉnh sửa hình ảnh.

Thiết kế thanh lịch của laptop ASUS Zenbook S16 đặc biệt phù hợp với sinh viên ngành truyền thông, thiết kế đồ họa hoặc marketing thường xuyên di chuyển để thảo luận nhóm và gặp gỡ đối tác. Trọng lượng nhẹ giúp việc di chuyển giữa các buổi học và địa điểm làm việc trở nên thoải mái hơn.

Vì sao nên mua laptop dịp tựu trường?

Thời điểm tựu trường thường đi kèm nhiều chương trình ưu đãi giảm giá giúp việc sở hữu laptop Asus 16 inch trở nên tiết kiệm hơn so với các tháng khác trong năm. Ngoài ra, đây cũng là lúc các dòng sản phẩm mới được cập nhật cấu hình, mang lại nhiều lựa chọn phù hợp từng nhu cầu học tập cụ thể.

Để chọn mẫu laptop phù hợp ngân sách và nhu cầu, sinh viên nên tham khảo các hệ thống bán lẻ uy tín như CellphoneS để được tư vấn chính xác. Đội ngũ tư vấn tại đây có thể hỗ trợ so sánh cấu hình giữa các dòng máy theo từng ngành học cụ thể.

Mỗi mẫu laptop Asus 16 inch mang thế mạnh riêng, phù hợp từng nhóm ngành học và nhu cầu sử dụng khác nhau. Việc cân nhắc kỹ cấu hình, thiết kế và mức giá sẽ giúp lựa chọn được thiết bị đồng hành phù hợp suốt năm học. Đầu tư đúng thời điểm tựu trường cũng góp phần tối ưu chi phí mua sắm.