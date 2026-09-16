Mưa lũ gây ngập đập tràn, sạt lở đất ở xã Tam Lư

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, nước tại một số đập tràn trên địa bàn xã Tam Lư dâng cao, khiến giao thông bị chia cắt, cô lập cục bộ. Cùng với đó, tình trạng sạt lở đất xảy ra tại nhiều vị trí dọc các tuyến đường giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Do đập tràn bản Hạ bị ngập sâu, xã Tam Lư đã lập rào chắn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo báo cáo của UBND xã Tam Lư, trên địa bàn xã đã xuất hiện 3 điểm sạt lở taluy dương tại các bản: Sại, Hậu và Hạ. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, khẩn trương sơ tán các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Sạt lở khiến bùn đất tràn vào nhà dân.

Xã Tam Lư cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không băng qua ngầm tràn khi nước ngập, chảy xiết; không ngủ lại lán chòi tạm trên nương rẫy, đồi cao, gần sông suối; không vượt suối, vớt củi, bắt cá trên sông suối. Các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở, gần sông suối cần chủ động theo dõi diễn biến, sẵn sàng di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở đất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ban quản lý các bản và lực lượng chức năng xã Tam Lư đang tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, đập tràn, đoạn đường có nguy cơ ngập và vị trí taluy dễ sạt lở. Đồng thời, kịp thời cảnh báo, lập rào chắn tại khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân đi vào vùng mất an toàn.

Xuân Cường