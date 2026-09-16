Hỗ trợ đỡ đẻ thành công cho sản phụ bị cô lập do mưa lũ

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực tại thôn Hợp Tiến, xã Thanh Kỳ khiến một sản phụ không thể đến bệnh viện. Lực lượng chức năng đã vượt qua một tuyến mương cũ vắt ngang suối để tiếp cận và hỗ trợ sản phụ sinh con thành công tại nhà.

Video: Các lực lượng chức năng vượt mưa lũ hỗ trợ sản phụ sinh tại nhà.

Sáng 16/9, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ cho biết, mưa lớn kéo dài làm nhiều đập, tràn trên địa bàn nước chảy xiết, gây chia cắt cục bộ. Tại thôn Hợp Tiến, suối Khe Me nước chảy cuồn cuộn khiến một sản phụ đang chuyển dạ không thể đến cơ sở y tế.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương lập tức huy động lực lượng công an, quân sự và y tế tổ chức ứng cứu. Tuy nhiên, nước lũ dâng cao và chảy quá mạnh khiến phương án dùng xuồng cứu hộ hay bắn dây qua suối đều bất thành.

Lực lượng chức năng vượt qua suối Khe Me vào thôn Hợp Tiến hỗ trợ sản phụ.

Trong tình thế khẩn cấp, tổ công tác quyết định chọn phương án: Trèo qua một tuyến mương dẫn nước nổi bắc ngang suối Khe Me. Đây là công trình được xây dựng khoảng 25 năm trước, hiện đã xuống cấp, bỏ hoang, nên việc đu bám qua suối trong điều kiện mưa lũ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bất chấp hiểm nguy, đến khoảng 7h sáng 16/9, lực lượng y tế đã tiếp cận được nhà sản phụ. Ngay lập tức, ca đỡ đẻ được tiến hành tại chỗ. Chỉ khoảng 30 phút sau, ca sinh hoàn tất, “mẹ tròn con vuông” trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và lực lượng cứu hộ.

Các lực lượng chức năng đỡ đẻ thành công cho sản phụ ngay tại nhà.

Theo lãnh đạo xã Thanh Kỳ, nơi sản phụ sinh sống - thôn Hợp Tiến (trước đây là thôn Tân Hùng), là khu vực sinh sống của đồng bào dân tộc Thái thuộc diện tái định cư lòng hồ Cửa Đặt.

Đặng Trung