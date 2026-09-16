5 lý do khiến sinh viên mới tốt nghiệp khó tìm được công việc phù hợp

Tốt nghiệp là cột mốc mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, nhưng cũng khiến không ít sinh viên bỡ ngỡ khi bước vào thị trường lao động. Khoảng cách giữa những gì được học và yêu cầu thực tế có thể khiến hành trình tìm việc phù hợp trở nên khó khăn hơn. Dưới đây là 5 lý do khiến sinh viên mới tốt nghiệp khó tìm được việc.

Chưa xác định rõ công việc muốn theo đuổi

Sau nhiều năm tập trung vào chương trình học, không ít sinh viên bước vào giai đoạn tìm việc với tâm lý “có công việc trước rồi tính tiếp”. Khi chưa hình dung rõ mình muốn phát triển ở vị trí nào, ứng viên dễ nộp hồ sơ theo số lượng, từ đó mất nhiều thời gian nhưng chưa chắc tiếp cận đúng cơ hội.

Định hướng nghề nghiệp ở giai đoạn này không nhất thiết phải quá cụ thể. Sinh viên có thể bắt đầu bằng cách xác định nhóm công việc phù hợp với chuyên ngành, những kỹ năng bản thân đang có và môi trường mong muốn. Khi tiêu chí tìm kiếm rõ hơn, quá trình đọc tin tuyển dụng và lựa chọn vị trí cũng trở nên có trọng tâm.

Thiếu trải nghiệm từ môi trường làm việc thực tế

Kiến thức chuyên ngành giúp sinh viên có nền tảng để bắt đầu, nhưng nhà tuyển dụng thường cần thêm bằng chứng về khả năng vận dụng kiến thức vào công việc. Đây là điểm khiến nhiều ứng viên mới tốt nghiệp gặp khó khi cạnh tranh với những người đã từng thực tập, làm bán thời gian hoặc tham gia dự án thực tế.

Khoảng trống kinh nghiệm không nhất thiết phải được bù đắp bằng những công việc dài hạn. Các dự án tại trường, hoạt động chuyên môn, cuộc thi, công việc cộng tác hoặc kỳ thực tập đều có thể trở thành chất liệu để thể hiện năng lực. Quan trọng là ứng viên biết mình đã làm gì, đóng góp ở đâu và tạo ra kết quả như thế nào, thay vì chỉ liệt kê tên hoạt động trong hồ sơ ứng tuyển (CV).

Chưa biết cách tìm việc theo đúng chuyên môn

Một nguyên nhân khác nằm ở cách tiếp cận thị trường lao động. Sinh viên mới tốt nghiệp có thể tìm việc dựa trên những từ khóa rất rộng, trong khi mỗi chuyên ngành lại có nhiều vị trí với tên gọi và yêu cầu khác nhau.

Chẳng hạn, người học marketing không nhất thiết chỉ tìm tin có chữ “Marketing”, mà có thể mở rộng sang Content Marketing, Digital Marketing, Social Media hay Trade Marketing tùy năng lực. Việc đọc kỹ mô tả công việc và đối chiếu yêu cầu sẽ giúp ứng viên nhận diện những vị trí phù hợp mà cách tìm kiếm đơn giản dễ bỏ qua.

Bên cạnh đó, lựa chọn đúng kênh tìm việc cũng giúp rút ngắn quá trình sàng lọc. Thay vì gửi hồ sơ tràn lan, ứng viên có thể ưu tiên các nền tảng tuyển dụng tìm kiếm việc làm nhanh có hệ thống phân loại theo ngành nghề, cấp bậc và địa điểm để tập trung vào những tin phù hợp.

Tiêu chí chọn việc đặt ra quá cao

Kỳ vọng về công việc đầu tiên thường đến từ mong muốn tìm được vị trí đúng chuyên ngành, thu nhập tốt và môi trường lý tưởng. Tuy nhiên, khi quá nhiều tiêu chí được đặt ra ngay từ đầu, phạm vi lựa chọn có thể bị thu hẹp đáng kể, đặc biệt với ứng viên chưa có kinh nghiệm.

Một công việc đầu tiên nên được nhìn nhận cả ở giá trị học hỏi và khả năng phát triển. Nếu một vị trí đáp ứng được phần lớn tiêu chí quan trọng, đồng thời tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm đúng hướng, ứng viên có thể cân nhắc thay vì loại bỏ chỉ vì một vài yếu tố chưa đạt kỳ vọng.

Sự linh hoạt này cũng giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thực tế, từ đó hiểu rõ hơn về năng lực và mong muốn của bản thân. Sau một thời gian trải nghiệm, tiêu chí lựa chọn công việc sẽ có cơ sở thực tế hơn thay vì chỉ dựa trên hình dung khi còn ngồi trên giảng đường.

Chưa tạo được lợi thế trước nhà tuyển dụng

Khi kinh nghiệm còn hạn chế, cách thể hiện năng lực trở thành yếu tố quan trọng để hồ sơ không bị lu mờ giữa nhiều ứng viên cùng độ tuổi. Một CV dài nhưng thiếu trọng tâm chưa chắc tạo được ấn tượng bằng hồ sơ ngắn gọn, trong đó kỹ năng và trải nghiệm liên quan được trình bày rõ ràng.

Sinh viên có thể bắt đầu từ những chi tiết đơn giản như điều chỉnh CV theo từng vị trí, đưa dự án phù hợp vào hồ sơ hoặc chuẩn bị trước cách trình bày về điểm mạnh của bản thân. Khi tham gia phỏng vấn, khả năng giải thích vì sao mình phù hợp với công việc cũng giúp nhà tuyển dụng có thêm cơ sở đánh giá tiềm năng phát triển.

Sau khi xác định được hướng đi và hoàn thiện hồ sơ, sinh viên có thể chủ động mở rộng nguồn tin tuyển dụng thay vì phụ thuộc vào một kênh duy nhất. CareerLink là một trong những nền tảng hỗ trợ người tìm việc tiếp cận tin tuyển dụng theo nhiều nhóm ngành và cấp độ kinh nghiệm, đồng thời cung cấp các nội dung hướng nghiệp, mẫu CV và công cụ phục vụ quá trình chuẩn bị hồ sơ.