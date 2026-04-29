Mưa lớn kèm dông lốc mạnh, gây sập đổ nhà sàn khiến 1 học sinh tử vong

Hải Đăng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29/4, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân Ninh Văn Đông cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra mưa lớn kèm dông lốc mạnh, gây sập đổ hoàn toàn nhà sàn khiến 1 học sinh lớp 7 trường THCS Nam Tiến tử vong.

Sáng 29/4, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân Ninh Văn Đông cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra mưa lớn kèm dông lốc mạnh, gây sập đổ hoàn toàn nhà sàn khiến 1 học sinh lớp 7 trường THCS Nam Tiến tử vong.

Dông lốc mạnh khiến ngôi nhà sàn của hộ ông Vi Văn Nọi, bản Cua, xã Nam Xuân sập đổ hoàn toàn.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 28/4/2026 trên địa bàn xã Nam Xuân xảy ra mưa lớn kèm dông lốc mạnh, gây sập đổ hoàn toàn 1 nhà sàn của hộ ông Vi Văn Nọi, sinh năm 1966 tại bản Cua. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cấp chính quyền, lực lượng Công an, quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Nhân dân tổ chức cứu nạn và sơ cứu các nạn nhân trong gia đình. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cháu Vi Thành L., sinh năm 2013 là cháu trai ông Vi Văn Nọi, đang là học sinh lớp 7 trường THCS Nam Tiến đã tử vong.

Ngôi nhà sàn sập đổ khiến học sinh lớp 7 tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Nam Xuân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị tử vong và huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Hải Đăng

