Mưa bão gây sạt lở 63 vị trí trên tuyến Quốc lộ 217

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, đến sáng ngày 28/8, trên tuyến Quốc lộ 217 đi Cửa khẩu quốc tế Na Mèo gây sạt lở 73 vị trí khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Trong đó, sạt lở taluy dương đất đá, sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường 63 vị trí; sạt lở taly âm có 10 vị trí.

Sạt lở taly âm Quốc lộ 217 đoạn qua xã Trung Hạ.

Các lực lượng cắm biển cảnh báo.

Hiện đơn vị quản lý đường bộ đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương có tuyến Quốc lộ 217 đi qua tổ chức cảnh báo, rào chắn, ứng trực 24/24, hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Hải Đăng


Từ khóa: Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo Sạt lở Quốc lộ Phân luồng giao thông Mưa bão Bão số 5 nhiều khó khăn Phương tiện Chính quyền Địa phương

Thời tiết

