MTTQ xã Thọ Xuân đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Bằng những cách làm thiết thực, sáng tạo và sát với thực tiễn, Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng được khơi dậy, góp phần huy động sức dân XDNTM, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm cho diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Nhân dân thôn Hợp Thành tham gia dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Về thôn Hợp Thành hôm nay dễ dàng cảm nhận dáng dấp của thôn NTM kiểu mẫu ngày càng rõ nét. Những tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp, hai bên được trồng nhiều hoa và hàng rào xanh bên những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Ông Trần Văn Nghị, Trưởng ban công tác mặt trận, Thôn đội trưởng thôn Hợp Thành cho biết, thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở; tham gia các hoạt động an sinh xã hội và giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân nhận thức rõ ý nghĩa của việc XDNTM kiểu mẫu và tích cực hưởng ứng. Hiện nay, 100% hộ dân trong thôn có thùng chứa rác, thực hiện phân loại rác tại nguồn và tham gia tổng vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hằng tuần. Hưởng ứng Chỉ thị số 22-CT/TU về vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và gia đình chính sách, trong 2 năm (2024-2025), Nhân dân thôn Hợp Thành đã đóng góp 97 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng, chỉnh trang nhà ở. Năm 2026, thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân Nguyễn Thị Nga, những kết quả trên có được từ sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ xã trong thời gian qua. MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Nhiều vấn đề phát sinh tại cơ sở được xử lý kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, được triển khai sâu rộng và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. MTTQ xã đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tham gia đợt cao điểm 90 ngày, đêm làm sạch dữ liệu đất đai; số hóa hồ sơ, cài đặt sổ tay đảng viên điện tử... Đồng thời, phối hợp xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại 36/36 thôn, khu dân cư; tổ chức 38 đợt tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, tuyến đê và kênh mương nội đồng.

Các tổ chức đoàn thể tiếp tục duy trì và nhân rộng nhiều mô hình, phong trào thiết thực. Hội LHPN xã thực hiện hiệu quả mô hình “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà”, “Nhà sạch - Vườn đẹp”, “Làn nhựa thay thế túi ni lông”, “Tuyến phố văn minh”, các câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch”; đồng thời trồng, chăm sóc đường hoa, hàng rào xanh tại các chi hội. Đoàn thanh niên duy trì các công trình “Hàng cây thanh niên”, “Đường cây thanh niên”, “Hàng rào xanh”; thường xuyên ra quân hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, thực hiện 6 công trình và 5 phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Hội cựu chiến binh duy trì hoạt động hiệu quả 36 tổ “3 chủ động”, 36 tổ “3 trên 1” và mô hình 8/8 cổng trường an toàn. Hội nông dân phát động 36/36 chi hội ra quân 50 buổi vệ sinh kênh mương nội đồng, phát quang các tuyến đê với tổng chiều dài 24km; đồng thời thành lập 6 tổ hội nông dân tự quản vệ sinh đồng ruộng. Công đoàn cơ sở xã duy trì hiệu quả phong trào “Xây dựng cơ quan sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh - thân thiện”, tổ chức vệ sinh cơ quan định kỳ vào thứ hai và thứ 6 hằng tuần.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được MTTQ xã quan tâm thực hiện. MTTQ đã vận động Nhân dân ủng hộ Nhân dân Cuba và hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 với tổng số tiền trên 544 triệu đồng; kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo, góp phần giúp các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Những kết quả đạt được từ các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước đã khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ xã Thọ Xuân trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Với quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đồng thuận trong Nhân dân, MTTQ xã sẽ tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Thọ Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành miền quê đáng sống.

Bài và ảnh: Phan Nga