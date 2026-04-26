MTTQ xã Kim Tân đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

Xã Kim Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị hành chính cấp xã: Thành Trực, Thành Tiến, Thành Thọ, Thành Hưng, Thạch Định và thị trấn Kim Tân cũ. Với địa giới hành chính mới rộng và dân số đông, MTTQ xã đã sâu sát, bám địa bàn, linh hoạt áp dụng nhiều giải pháp nhằm lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước tới Nhân dân.

Cán bộ xã Kim Tân và thôn Phú Sơn kiểm tra tuyến đường thôn đã được mở rộng nhờ hiến đất của người dân.

Đến thôn Phú Sơn, ấn tượng đầu tiên là những con đường bê tông sạch sẽ, rợp bóng mát cùng hệ thống đèn chiếu sáng trải dài. Sự khang trang này không chỉ thể hiện sự đồng lòng giữa người dân với chính quyền mà còn phản ánh nếp sống văn minh, gắn bó, trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Trưởng ban công tác mặt trận, thôn đội trưởng Phú Sơn, Lê Văn Khương cho biết: "Thôn có 231 hộ, 947 khẩu, trong đó có 16% là người dân tộc Mường, chủ yếu sống bằng nghề nông, song người dân nơi đây đều bảo ban nhau phát triển sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Hiện thôn Phú Sơn đã khép kín quy trình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Toàn thôn quy hoạch hơn 30ha cánh đồng mẫu lớn chuyên sản xuất lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; hơn 30ha trồng mía cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy Đường Việt - Đài; duy trì 14 trang trại, gia trại chăn nuôi mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ dân. Thực hiện phong trào XDNTM, giai đoạn 2022-2025, ban công tác mặt trận thôn đã vận động người dân trong thôn đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng, hiến hơn 2.000m2 đất mở rộng đường giao thông, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước với chiều dài gần 2km”.

Để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ xã Kim Tân đã vận động các đợt thi đua cao điểm nhằm huy động sức mạnh cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, chỉnh trang nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong năm 2025, MTTQ xã đã triển khai xây dựng 48 mô hình tự quản; vận động Nhân dân xây dựng 7 công trình đường hoa cây cảnh, lắp đặt camera an ninh, làm thay đổi đáng kể diện mạo làng quê.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ xã còn triển khai vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người nghèo và ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết. Công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách được MTTQ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, kịp thời, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện CVĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2024-2025 theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ được gần 1,5 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ 78 hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở; tiếp nhận và phân bổ 4,8 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà kịp thời, đúng đối tượng. Trong đợt lũ lụt do hoàn lưu bão số 5, MTTQ xã đã chủ động mua nhu yếu phẩm trực tiếp cứu trợ 455 hộ dân bị cô lập, thiếu nước uống và nhu yếu phẩm sử dụng trong ngày. Đồng thời, tiếp nhận tiền, hàng của các tổ chức, cá nhân cấp phát kịp thời đến các hộ dân bị ảnh hưởng.

MTTQ xã còn phối hợp với công an xã triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ an ninh xã hội thôn. Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành Luật An toàn giao thông; vận động các hộ dân dọc các tuyến đường giao thông tự giác tháo dỡ mái che, công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông...

Thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, MTTQ xã đã phân công thành viên tham gia các tổ bầu cử; tổ chức nghiêm túc, dân chủ công tác hiệp thương; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người giới thiệu ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử với nhiều đổi mới, đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kim Tân, Quách Thị Tươi cho biết: “Để tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ xã sẽ hướng dẫn mặt trận cơ sở tiếp tục vận động Nhân dân tích cực tham gia XDNTM; triển khai các hoạt động vì người nghèo, trong đó tập trung rà soát, tổng hợp danh sách các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Kịp thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn; phát động thi đua xây dựng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế; khu dân cư “sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn” và hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn”.

Bài và ảnh: Phan Nga