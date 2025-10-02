MTTQ xã Hoằng Châu đồng lòng xây dựng xã phát triển giàu đẹp, văn minh

Sáng 2/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 164 đại biểu chính thức.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ từ đầu nhiệm kỳ 2024-2029 đến nay, rút ra bài học thực tiễn, đề ra các chương trình hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Châu Lê Thanh Bình phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo đó, thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Châu đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện. Trên địa bàn đã xuất hiện nhiều gương tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, điển hình và ngày càng được nhân rộng, lan tỏa.

Nổi bật, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” và cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, MTTQ xã tổ chức kêu gọi, vận động được hơn 2,3 tỷ đồng và hoàn thành việc xây mới, sửa chữa 45 căn nhà cho các đối tượng.

Quang cảnh Đại hội.

Từ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn xã đã huy động được gần 580 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình, Nhân dân hiến đất trị giá khoảng 20 tỷ đồng... Đến nay, xã có 11/30 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Châu Lê Huy Lượng mong muốn MTTQ xã sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; tiếp tục bồi đắp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là nhân tố quyết định thành công của mọi nhiệm vụ.

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Châu khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Châu khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Ông Lê Thanh Bình tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Việt Hương - Thanh Hằng