MTTQ phường Đông Sơn phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân phường Đông Sơn hiến đất mở rộng đường, xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn, cho biết: Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nội dung tập trung phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Nhờ làm tốt công tác vận động, nhận thức chính trị của Nhân dân được nâng cao, niềm tin vào Đảng, Nhà nước được củng cố; nhiều dự án lớn được triển khai thuận lợi, bảo đảm tiến độ. Đông Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng, được đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của Nhân dân.

Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn đã chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội và phát huy dân chủ ở cơ sở. Từ đầu năm 2024 đến nay, MTTQ phối hợp với các đoàn thể đã chủ trì giám sát 34 cuộc và phối hợp với Thường trực HĐND, các ban HĐND giám sát 16 cuộc; nội dung tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, gắn với quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, tổ chức 24 hội nghị phản biện, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và đoàn viên, hội viên. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện nền nếp, tổ chức 119 buổi tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp, thu hút trên 6.200 lượt người tham dự, các ý kiến được tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới cơ quan chức năng, tỷ lệ giải quyết, trả lời đạt cao. Công tác nắm bắt dư luận xã hội và các tổ hòa giải ở cơ sở được chú trọng, toàn phường có 57 tổ hòa giải với 399 hòa giải viên, đã hòa giải thành công 21/25 vụ việc, đạt 84%, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ phường Đông Sơn đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia. Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024 - 2025, MTTQ phường đã vận động được trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 36 nhà, sửa chữa 8 nhà cho hộ nghèo, với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng. Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong công tác an sinh xã hội. Cùng với đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” tiếp tục lan tỏa sâu rộng. MTTQ phường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí chỉnh trang hạ tầng, mở rộng đường giao thông, xây dựng tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp. Các mô hình dân vận khéo như: “Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu”, “Nhà sạch, vườn đẹp” của hội LHPN; “Cột điện nở hoa”, “Đường tranh bích họa” của đoàn thanh niên; “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Khu dân cư văn hóa” của hội cựu chiến binh... đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, MTTQ phường Đông Sơn đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới tổ chức mặt trận gần dân, sát dân hơn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hiện Ủy ban MTTQ phường có 169 ủy viên đại diện các tầng lớp, tôn giáo, doanh nhân, trí thức. MTTQ phường cũng tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động, sử dụng các nền tảng zalo, facebook, fanpage, triển khai nền tảng “Mặt trận số” để tuyên truyền chủ trương, chính sách, nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được đã minh chứng cho vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân của MTTQ phường Đông Sơn. Thời gian tới, MTTQ phường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội; nhân rộng các mô hình tự quản, dân vận khéo; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; góp phần xây dựng phường Đông Sơn đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Thanh Huê