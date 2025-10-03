Một mùa trăng yêu thương!

Mỗi độ trung thu về, trẻ em trên khắp mọi miền lại háo hức chờ đón đêm hội lồng đèn, phá cỗ, sum vầy bên gia đình. Với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con đỡ đầu, con nuôi của công an xã, những giây phút ấy trở nên quá đỗi xa xỉ. Hiểu điều đó, Công an Thanh Hóa đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2025 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Như tên gọi của nó, đêm hội đã mang đến cho hàng trăm em nhỏ một mùa trung thu trọn vẹn, đong đầy yêu thương.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2025 do Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức. (Ảnh: Quốc Hương)

Chắp cánh mơ ước tuổi thơ

Trong không gian lung linh sắc màu của những chiếc lồng đèn đủ kiểu và âm thanh rộn ràng của trống hội, “Đêm hội trăng rằm” đã tái hiện trọn vẹn không khí trung thu truyền thống kết hợp hiện đại. Hàng trăm em nhỏ, không chỉ là con cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa mà còn có con đỡ đầu, con nuôi công an xã và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng nhau tham gia trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, xem múa lân, xiếc, văn nghệ... Các em còn được viết thư, vẽ tranh gửi lời động viên, sẻ chia tới bạn bè vùng thiên tai, bão lũ.

Mỗi hoạt động, dù nhỏ, đều thấm đẫm tinh thần nhân ái, khuyến khích trẻ em phát triển lòng yêu thương, trách nhiệm xã hội ngay từ khi còn nhỏ. Không khí ấy vừa vui tươi, vừa đầm ấm, gợi nhắc những giá trị truyền thống của người Việt, “thương người như thể thương thân”.

Việc mời các cháu thiếu nhi Làng trẻ em SOS và con đỡ đầu, con nuôi công an xã đến tham dự đã mở rộng vòng tay nhân ái của lực lượng Công an tỉnh, biến “Đêm hội trăng rằm” thành ngày hội chung của thiếu nhi trong tỉnh chứ không phải hoạt động nội bộ. Chính sự “mở rộng đối tượng” này đã nâng tầm ý nghĩa xã hội của chương trình, biến nó thành nhịp cầu nối giữa lực lượng công an và cộng đồng.

Trong “Đêm hội trăng rằm”, nhiều em có thành tích cao trong học tập đã được tuyên dương và nhận nhiều phần quà ý nghĩa nhằm khích lệ các em nỗ lực rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp.

Không chỉ dừng ở việc trao quà trung thu, các cụm thi đua Công an tỉnh còn trao 100 triệu đồng ủng hộ thiếu nhi vùng bão lụt, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đúng với truyền thống nhân văn của dân tộc và bản chất cách mạng của lực lượng Công an Nhân dân. Đó là cách Công an Thanh Hóa biến “Đêm hội trăng rằm” thành không gian của sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho con đỡ đầu, con nuôi công an xã, các em nhỏ Làng trẻ em SOS trong chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2025. (Ảnh: Quốc Hương)

“Đêm hội trăng rằm” càng thêm ý nghĩa khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban, ngành đã trực tiếp trao quà, động viên các em nhỏ. Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng cũng tận tay trao quà, trò chuyện, khích lệ từng cháu thiếu nhi.

Lan tỏa tinh thần nhân ái

Qua “Đêm hội trăng rằm” năm 2025, có thể khẳng định Công an Thanh Hóa đã và đang tỏa sáng tinh thần nhân văn, nhân ái đến cộng đồng. Trong bối cảnh lực lượng Công an tỉnh đang thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm an ninh trật tự, việc dành tâm huyết và nguồn lực cho thiếu nhi càng cho thấy rõ phương châm “lấy dân làm gốc” và “vì Nhân dân phục vụ”.

Ở góc độ rộng hơn, đây cũng là cách lực lượng công an góp phần phòng ngừa tội phạm từ gốc. Khi trẻ em được quan tâm, chăm sóc, giáo dục từ sớm, các em sẽ có môi trường phát triển lành mạnh, giảm nguy cơ sa ngã. Chính vì thế, các hoạt động nhân văn như thế này không chỉ có ý nghĩa từ thiện mà còn là chiến lược xã hội lâu dài, đồng bộ với phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dâ bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Thông qua hoạt động này, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trở nên gần gũi, thân thiện và chan chứa tình người. Các em nhỏ tham dự không chỉ được đón một mùa trung thu vui tươi mà còn được bồi đắp niềm tin, sự yêu mến với lực lượng công an, những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên cho cuộc sống của các em.

Không khí của “Đêm hội trăng rằm” đã lan tỏa ra ngoài phạm vi của sự kiện khi những bức tranh, lời nhắn nhủ của con trẻ và nguồn quỹ ủng hộ được gửi đến vùng thiên tai, bão lũ trong tỉnh, góp phần nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Có thể nói, “Đêm hội trăng rằm” năm 2025 là điểm sáng trong chuỗi hoạt động xã hội của Công an Thanh tỉnh Hóa nhiều năm qua như: trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây dựng “Ngôi nhà 19/8” cho cán bộ công an có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà Tết cho đồng bào miền núi... Sự nối tiếp ấy tạo thành một “thương hiệu nhân văn” của Công an Thanh Hóa, một lực lượng không chỉ giỏi giữ gìn an ninh trật tự mà còn tiên phong trong chăm lo an sinh xã hội.

Trong dòng chảy phát triển của xã hội, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, việc quan tâm, chăm lo cho thế hệ trẻ chính là cách lực lượng Công an tỉnh thực hiện mục tiêu cao cả: bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. “Đêm hội trăng rằm” trở thành điểm hẹn yêu thương, nơi Công an Thanh Hóa gửi gắm thông điệp nhân văn, vun đắp ước mơ, khơi dậy niềm tin vào tương lai cho trẻ em. Đó chính là cách để lực lượng công an thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Và để mỗi mùa trung thu không chỉ mang đến niềm vui cho em nhỏ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân Thanh Hóa.

Đồng Đại Lộc