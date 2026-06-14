Mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển rừng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế từ rừng. Trong đó, mở rộng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm lâm nghiệp mà còn tạo điều kiện để ngành lâm nghiệp địa phương hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

Mô hình keo lai mô trồng tại xã Thanh Kỳ.

Một trong những đơn vị điển hình trong công tác phát triển rừng bền vững của tỉnh Thanh Hóa là Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Như Thanh. Đến tháng 6/2026, đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng 15.241,77ha rừng và đất lâm nghiệp. Xác định bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm, ban đã chủ động xây dựng phương án quản lý, lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch 3 loại rừng; đồng thời tổ chức giao khoán diện tích rừng và đất lâm nghiệp cho người dân địa phương quản lý theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay, có 2.385 hộ dân tham gia nhận khoán quản lý rừng và đất lâm nghiệp do ban quản lý. Thông qua hệ thống các trạm quản lý, bảo vệ rừng, đơn vị thường xuyên cử cán bộ bám cơ sở, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; hỗ trợ cung ứng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; vận động người dân mở rộng diện tích trồng mới và trồng lại rừng sau khai thác bằng các giống cây nuôi cấy mô có năng suất vượt trội. Nhờ đó, nhận thức của người dân về phát triển lâm nghiệp bền vững được nâng lên, hiệu quả sản xuất lâm nghiệp ngày càng rõ nét.

Giai đoạn 2021-2025, BQLRPH Như Thanh đã hướng dẫn, hỗ trợ các hộ nhận khoán trồng mới và trồng lại sau khai thác hơn 1.477ha rừng, trong đó có 153,5ha keo lai mô. Riêng năm 2025, đơn vị đã tổ chức trồng được 150ha rừng phòng hộ và 350ha rừng sản xuất sau khai thác, trong đó có 100ha rừng gỗ lớn. Hơn 5 tháng đầu năm 2026, ban đã tổ chức cho các hộ nhận khoán trồng lại sau khai thác 183,2ha rừng trồng sản xuất (trong đó: keo lai mô 34,8ha, keo nguyên liệu giấy 148,4ha); trồng lại rừng phòng hộ sau khai thác theo đám 42,5ha. Nét nổi bật là BQLRPH Như Thanh đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho 3.584,5ha rừng trồng sản xuất. Đây là kết quả quan trọng, khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển lâm nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của gỗ rừng trồng và mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường xuất khẩu có giá trị cao.

Không chỉ riêng BQLRPH Như Thanh, phong trào phát triển rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh. Đến tháng 6/2026, Thanh Hóa có 647.796ha rừng, trong đó đã phát triển ổn định khoảng 56.000ha rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Nhiều loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao như keo tai tượng Úc, lim xanh, lát hoa, xoan ta, trẩu... được đưa vào sản xuất theo hướng thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng.

Các ngành chức năng, địa phương và doanh nghiệp đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC. Công tác liên kết giữa chủ rừng với doanh nghiệp chế biến lâm sản ngày càng được củng cố, tạo thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 14 chuỗi liên kết giữa các hộ gia đình, nhóm hộ với các nhà máy chế biến gỗ gắn với cấp chứng chỉ rừng bền vững.

Toàn tỉnh hiện có 48.479ha rừng được cấp chứng chỉ FSC với sự tham gia của 12.405 hộ và nhóm hộ liên kết với các doanh nghiệp chế biến lâm sản. Đây là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa xây dựng vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao thu nhập từ nghề rừng.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu bình quân mỗi năm phát triển và mở rộng trên 3.000ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC. Cùng với việc mở rộng diện tích rừng được chứng nhận FSC, các doanh nghiệp chế biến lâm sản trong tỉnh cũng chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển các sản phẩm chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị. Việc chú trọng liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã góp phần hình thành các chuỗi giá trị bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành lâm nghiệp Thanh Hóa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân