Mở rộng “cánh cửa” việc làm

Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh hiện đang tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng 7,3 triệu đồng/người/tháng. Với hàng loạt dự án hạ tầng KCN đang được đẩy nhanh tiến độ, một “làn sóng” cơ hội việc làm mới đang từng bước hình thành, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế địa phương.

KCN Thăng Long Thanh Hóa đang thi công, dự kiến thu hút 50 - 250 nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

KCN Phú Quý được quy hoạch trên địa bàn các xã Hoằng Sơn, Hoằng Giang, với tổng diện tích khoảng 540ha. Đây là KCN đa ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, chế biến - chế tạo, cơ khí, ô tô, dược phẩm và công nghiệp thực phẩm. Khi đi vào hoạt động đồng bộ, KCN này dự kiến tạo việc làm cho khoảng 36.000 - 58.500 lao động, trở thành một trong những trung tâm sản xuất và thu hút nhân lực quy mô lớn của khu vực.

Hiện nay, dự án KCN WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa thuộc KCN Phú Quý, có diện tích 178,51ha, tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng san lấp mặt bằng. Theo đại diện Tập đoàn WHA, một số lô đất đã sẵn sàng bàn giao sớm cho nhà đầu tư, với mục tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (LURC) ngay trong quý 2 năm nay. Song song với đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích đồng bộ đang được triển khai đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ trong năm 2026.

Ông Dispong Pornchanoknart, Giám đốc Quốc gia WHA Việt Nam, cho biết: “Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, yếu tố then chốt là nguồn cung lao động. Chúng tôi đang đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo nhằm bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển của KCN trong thời gian tới".

Ngay sau lễ khởi công, KCN Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 1 cũng được các nhà thầu khẩn trương triển khai với tinh thần thi công “tăng tốc - bứt phá”. Đại diện đơn vị thi công - ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc điều hành dự án - Công ty LICOGI 18.3 cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi đang huy động hàng trăm thiết bị, phương tiện cùng hơn 500 cán bộ, kỹ sư, công nhân, tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp trên công trường; phấn đấu sẽ bắt đầu bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư giao cho các nhà đầu tư thứ cấp triển khai xây dựng nhà máy từ đầu quý 3 năm nay”.

Theo kế hoạch, khi đi vào vận hành, KCN Thăng Long Thanh Hóa dự kiến thu hút từ 50 đến 250 nhà đầu tư thứ cấp thuê đất, xây dựng nhà xưởng; tổng vốn FDI lũy kế ước đến 8 tỷ USD. Đặc biệt, dự án được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu lao động, gia tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 KCN đang triển khai giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng, trong đó riêng KKT Nghi Sơn có 6 KCN với tổng diện tích khoảng 1.829,4ha. Đây là nhóm dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian sản xuất công nghiệp, tạo nền tảng thu hút đầu tư và giải quyết việc làm trong giai đoạn tới.

Điển hình như KCN số 1 do Tổng Công ty Anh Phát làm chủ đầu tư, dự án có quy mô 67ha, tổng mức đầu tư hơn 433 tỷ đồng. Đến nay, khoảng 33ha đã được thuê đất, hạ tầng bước đầu hoàn thiện với trạm xử lý nước thải công suất 300m3/ngày đêm và đã thu hút 10 nhà đầu tư thứ cấp, cơ bản lấp đầy quỹ đất hiện có.

Thi công hạ tầng KCN Đồng Vàng.

Ở quy mô lớn hơn, KCN Luyện Kim với hơn 480ha, đã giải phóng mặt bằng trên 260ha, triển khai các hạng mục hạ tầng thiết yếu và bước đầu thu hút 2 nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Trong khi đó, KCN Đồng Vàng với diện tích 491,9ha đã cho thuê hơn 260ha, thu hút 3 dự án thứ cấp, nổi bật là Tổ hợp Hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn đang được triển khai xây dựng, hứa hẹn tạo sức lan tỏa về công nghiệp chế biến sâu.

Ngoài các KCN trong KKT Nghi Sơn, còn có 5 KCN ngoài KKT đang được triển khai với tổng diện tích khoảng 1.215ha, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp về các vùng động lực mới. Nổi bật là KCN Lam Sơn - Sao Vàng, quy mô 533,68ha, tổng vốn đầu tư 3.225 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng hơn 133ha, trong đó phần lớn diện tích giai đoạn 1 đã hoàn thành. Nhà đầu tư đã triển khai san nền đạt khoảng 90%, đồng thời xây dựng một số tuyến giao thông nội bộ. Dự án đã cho thuê gần 72ha đất và thu hút 1 nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động, bước đầu tạo hiệu ứng lan tỏa.

Theo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, riêng năm 2026 Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn dự kiến tạo thêm việc làm cho khoảng 4.000 lao động, trong đó khu vực KKT Nghi Sơn khoảng 1.000 lao động và các KCN ngoài KKT khoảng 3.000 lao động. Đáng chú ý, sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư hạ tầng KCN uy tín quốc tế, có kinh nghiệm phát triển bất động sản công nghiệp, logistics tích hợp và hệ sinh thái tiện ích hiện đại đang mở ra những giá trị vượt lên trên bài toán việc làm. Không chỉ gia tăng thu nhập, người lao động còn có cơ hội tiếp cận môi trường sản xuất tiên tiến, được đào tạo bài bản, từng bước nâng cao kỹ năng, tác phong công nghiệp và năng lực hội nhập, đáp ứng yêu cầu của chuỗi sản xuất toàn cầu.

Bài và ảnh: Minh Hằng