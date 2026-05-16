Mở lối sinh kế cho người khiếm thị

Trong ngôi nhà mới khang trang thoảng mùi tinh dầu thảo dược, chị Nguyễn Thị Thủy, chủ cơ sở xoa bóp bấm huyệt người mù Bích Thủy ở khu phố Ba Chè, xã Thiệu Trung thoăn thoắt thực hiện từng động tác massage cho khách. Ít ai biết rằng, người phụ nữ ấy từng có thời gian dài sống trong mặc cảm vì không nhìn thấy ánh sáng, tuy nhiên được sự động viên của gia đình cùng sự hỗ trợ dạy nghề xoa bóp bấm huyệt của Hội Người mù tỉnh, chị đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, gây dựng được cơ sở ổn định như ngày hôm nay.

Nghề xoa bóp bấm huyệt đã giúp cuộc sống của chị Nguyễn Thị Thủy (bên trái), khu phố Ba Chè, xã Thiệu Trung có cuộc sống ổn định hơn.

Chị Thủy chia sẻ: “Khi còn nhỏ, nhà tôi ở gần trường học, mỗi lần nghe thấy các bạn ríu rít, trò chuyện khi đến trường, tôi buồn và mặc cảm lắm, nghĩ rằng cuộc đời mình gắn chặt với tăm tối. Bước ngoặt với cuộc đời là năm tôi 17 tuổi được gia đình cho lên Hội Người mù huyện Thiệu Hóa (cũ) để học chữ braille, được hòa nhập và sống vui vẻ cùng mọi người. Cũng từ môi trường này, tôi được học xoa bóp, bấm huyệt tại Hội Người mù tỉnh và từ đó cuộc sống của tôi đã sang một trang mới”.

Những ngày đầu học nghề, việc cảm nhận lực tay, tìm chính xác huyệt là thử thách không dễ vượt qua với chị Thủy. Song, với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, chị kiên trì, tỉ mỉ trong từng động tác. Sau 6 tháng học nghề tại Hội Người mù tỉnh, chị trở về làm kỹ thuật viên tại Hội Người mù huyện Thiệu Hóa (cũ). Năm 2008, chị Thủy quyết định thuê cơ sở để làm nghề. Đối với người bình thường khởi nghiệp đã khó, với hoàn cảnh như chị thì vất vả nhân lên gấp nhiều. Tuy nhiên với nỗ lực không ngừng, sau 18 năm nỗ lực gắn bó với nghề, chị đã mua được căn nhà khang trang, đồng thời hướng dẫn cho em gái ruột cũng bị khiếm thị có được việc làm ổn định.

Cũng như chị Thủy, anh Phạm Bá Chuyền, thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương có thời gian rơi vào khủng hoảng sau vụ tai nạn giao thông khiến anh mất đi ánh sáng của đôi mắt. Từ một người khỏe mạnh, những ngày đầu anh Chuyền không tránh khỏi mặc cảm, tự tin, anh loay hoay mãi với câu hỏi: “Làm gì để có thể nuôi sống được bản thân”. Được sự động viên của gia đình, anh đã vực dậy tinh thần, xuống Hội Người mù tỉnh học nghề xoa bóp bấm huyệt. Đến nay, anh đã thạo nghề và có thể hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm với những người cùng hoàn cảnh.

“Cầm trên tay tháng lương đầu tiên gần 5 triệu đồng, tôi xúc động và phấn khởi lắm. Tôi thấy mình không còn là gánh nặng của gia đình mà có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Hiện nay, tôi đang gắn bó với cơ sở xoa bóp bấm huyệt ở tỉnh hội, nơi tôi được hòa nhập cùng với mọi người và cũng là nơi tôi mưu sinh”, anh Chuyền trải lòng.

Nhiều người khiếm thị khác trên địa bàn tỉnh vẫn đang từng ngày nỗ lực để vươn lên, hòa nhập cuộc sống từ chính những chương trình đào tạo nghề và tạo việc làm phù hợp. Toàn tỉnh hiện có 2.900 hội viên, trong đó có trên 30% trong độ tuổi lao động, xác định dạy nghề phù hợp cho người khiếm thị là “chìa khóa” giúp họ vượt qua mọi mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống, Hội Người mù tỉnh đã triển khai, thực hiện nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong 5 năm (2022-2025), toàn tỉnh đã duy trì và phát triển 55 cơ sở xoa bóp, tẩm quất bấm huyệt do hội và hội viên quản lý, với tổng doanh thu đạt hơn 92 tỷ đồng, hầu hết các cơ sở thường xuyên được nâng cấp, cải tạo khang trang, sạch sẽ; chú trọng đầu tư trang thiết bị, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề và chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nghề tẩm quất cổ truyền từng bước khẳng định vị trí là dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng được xã hội tin tưởng, đón nhận.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất tăm tre được tỉnh hội tiếp tục duy trì và phát triển, nhận được sự phối hợp hỗ trợ của ngành giáo dục, các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều đoàn thể, mỗi năm, hàng triệu gói tăm được đưa ra thị trường, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho nhiều hội viên. Các cơ sở sản xuất tập trung đã giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 400 hội viên, với thu nhập bình quân 4 - 6 triệu đồng/người/tháng; nhiều hội viên đạt mức 6 - 10 triệu đồng/tháng, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần. Cùng với tạo việc làm, phong trào phát triển kinh tế gia đình được quan tâm đẩy mạnh. Hội đã hỗ trợ gần 200 hộ hội viên vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với tổng vốn quay vòng trên 4,1 tỷ đồng để giúp hội viên đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ thực tiễn cho thấy, cuộc sống của nhiều người khiếm thị đã dần thay đổi kể từ khi họ được tiếp cận và có những hướng sinh kế phù hợp. Ở đó, dù mỗi người đều có hoàn cảnh, số phận khác nhau nhưng bằng ý chí và sự kiên trì, họ vẫn đang viết cuộc đời mới. Và chính những nỗ lực thầm lặng ấy cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã thắp lên niềm tin, giúp họ vững bước đi lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu