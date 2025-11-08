Mô hình “Xã không có ma túy” ở Yên Nhân

Yên Nhân là xã vùng đệm biên giới, với 3 dân tộc anh em Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Toàn xã có 1.212 hộ, với 5.509 nhân khẩu, trong đó dân tộc Thái chiếm 98%, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế.

Công an xã Yên Nhân tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Từ năm 2000 trở về trước, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm liên quan đến ma túy nói riêng trên địa bàn xã có nhiều diễn biến phức tạp. Công an xã Yên Nhân đã tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế làm giảm tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn. Trong đó công tác tuyên truyền được chú trọng, ban chỉ đạo mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy” xã Yên Nhân đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã sạch về ma túy. Lực lượng công an xã đã phân công cán bộ, chiến sĩ đến tận thôn, bản, tiếp cận, đi đến tận hộ gia đình, người dân, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao như thanh, thiếu niên, học sinh, người lao động đi làm ăn xa trở về địa phương để tuyên truyền phòng, chống ma túy. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, lồng ghép các hội thi, hội diễn văn nghệ; tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn xã ký cam kết về đấu tranh phòng, chống ma túy; phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức cho học sinh ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển các chất có liên quan đến ma túy. Lập 6 nhóm zalo kết nối giữa công an xã với các thôn, bản trên địa bàn, 1 trang facebook “Công an xã Yên Nhân” để kịp thời thông báo nguy hiểm, tác hại của ma túy, cách nhận biết người sử dụng và người nghiện để người dân chủ động quản lý con em mình.

Công an xã Yên Nhân đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về xây dựng “Xã không có ma túy” trên địa bàn xã Yên Nhân, giai đoạn 2025-2030; thành lập các tổ công tác thực hiện điều tra cơ bản, rà soát các đối tượng liên quan đến ma túy; phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã, tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), tổ an ninh xã hội ở các thôn tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT cũng như kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy để kịp thời đấu tranh, xử lý hiệu quả. Qua công tác điều tra, rà soát, tính đến tháng 10/2025, trên địa bàn xã Yên Nhân không có người nghiện ma túy, chỉ còn 2 người sử dụng trái phép chất ma túy, 1 người quản lý sau cai nghiện. Với các đối tượng sau cai nghiện, công an xã phân công các thành viên kèm cặp, giáo dục, giúp đỡ để họ tái hòa nhập cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Công an xã Yên Nhân, cho biết: “Thông qua mô hình “Xã tự quản - phòng, chống ma túy” ở Yên Nhân đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong phòng chống ma túy, nhận diện được các loại ma túy, tác hại của ma túy, những biểu hiện của đối tượng sử dụng, nghiện ma túy, nắm được phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy để chủ động phòng tránh... góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn".

Khắc Công