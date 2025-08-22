Mô hình con nuôi đặc sản đem lại hiệu quả kinh tế cao

Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư, đưa các con đặc sản vào nuôi. Nhờ đó, kinh tế của các hộ trở lên khá giả, góp phần vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

Nuôi chồn hương, giúp gia đình anh Trần Quốc Phương ở xã Hoạt Giang thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Nhận thấy nuôi chồn hương đem lại hiệu quả kinh tế khá cao, lại không mất nhiều chi phí thức ăn, đầu năm 2020 anh Trần Quốc Phương ở thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang quyết định từ bỏ nghề mộc chuyển sang nuôi chồn hương. Khi được Hạt Kiểm lâm Hà Trung cấp phép, anh đầu tư xây dựng chuồng trại, đồng thời khăn gói vào tỉnh Vĩnh Long mua 11 con chồn hương giống, trong đó 8 cá thể cái và 3 con đực.

Theo anh Phương, chồn hương là loài ưa sạch sẽ, không thích chỗ ẩm ướt, hôi hám, nên hàng ngày ngoài vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, anh còn phải thay nước uống. Đồng thời, phải sát khuẩn chuồng nuôi từ 1 - 2 lần/tuần, tránh gây mầm bệnh. Tuy là chồn nuôi nhưng vẫn giữ tính hoang dã nên chúng rất hung dữ. Nếu nuôi chung chuồng, chồn sẽ cắn nhau nên phải thiết kế những ô chuồng nhỏ để nuôi mỗi con một ô. Thức ăn của chồn thường là chuối, mít, đu đủ, cá tạp... Đây là các loại thức ăn dễ kiếm và chi phí rất thấp, mỗi con tốn khoảng 3.000 đồng/ngày nhưng giá trị kinh tế rất cao. Một chồn mẹ sinh sản 2 lứa/năm, mỗi lứa đẻ từ 3 - 5 con giúp đàn chồn của gia đình với 50 bố mẹ mỗi năm xuất bán ra thị trường 100 - 130 con chồn giống và 1 - 1,4 tạ chồn thịt. Với giá bán hiện nay 12 - 14 triệu đồng/cặp chồn giống và 1,65 triệu đồng/kg chồn thịt, gia đình có lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi chồn hương của hộ gia đình anh Trịnh Văn Kế ở xã Nga Thắng hiện đang cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Anh Kế cho biết: “Trước khi nuôi chồn hương, gia đình nuôi lợn với quy mô lên đến hàng trăm con lợn thịt. Tình cờ trong một lần ngồi xem truyền hình, tôi biết đến nhiều mô hình nuôi chồn đem lại hiệu quả thu nhập cao, chi phí đầu tư thấp và ít công chăm sóc, tôi quyết định chuyển sang nuôi chồn. Sau khi được cơ quan chức năng cấp phép, tôi cải tạo lại khu chuồng lợn thành nơi nuôi chồn và tỉnh Bắc Ninh mua 9 con chồn mốc với giá 17 triệu đồng/con. Tuy nhiên, ban đầu chưa có kinh nghiệm, giống mua không đảm bảo nên chồn bị bệnh và sinh sản kém, không hiệu quả, đầu năm 2022 tôi chuyển sang nuôi chồn hương. Tôi mua 3 con chồn giống, cuối năm, 2 chồn mẹ đẻ được 9 chồn con, tôi tiếp tục để nuôi để gây giống".

Theo anh Kế, năm 2024 anh bắt đầu bán chồn giống và chồn thịt. Hiện tại, đàn chồn của gia đình với 34 chồn bố mẹ (28 cá thể cái, 6 cá thể đực) và 200 chồn thịt, đem lại khoản lợi nhuận cho gia đình trên 800 triệu đồng/năm.

Có thể nói nuôi chồn hương là một mô hình mới hiệu quả cao, ít gây ô nhiễm môi trường, không tốn nhiều công chăm sóc và chi phí thức ăn thấp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Nhận thức được điều đó, thời gian gần đây nhiều hộ dân ở các xã Hợp Tiến, Yên Khương, Hoạt Giang, Nga Thắng... đã mạnh dạn đưa chồn hương và các con nuôi đặc sản khác như dúi, ba ba, nhím... vào nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nuôi con đặc sản đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, với 1.500 hộ được cấp phép nuôi các loại như chồn hương, dúi, ba ba, rùa câm... với 225 nghìn cá thể.

Bài và ảnh: Minh Xuyên