Minh Tùng Composite và bước tiến “xanh” trong giải pháp bồn bể FRP

Trong bối cảnh các vật liệu truyền thống như bê tông và thép ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế trong lưu trữ và xử lý nước thải, bồn bể Composite (FRP) đang nổi lên như một lựa chọn thay thế bền vững. Với tuổi thọ có thể đạt đến 50 năm và khả năng kháng hóa chất vượt trội, giải pháp của Minh Tùng Composite đang trở thành lựa chọn quen thuộc tại nhiều công trình dân dụng và công nghiệp.

Khi vật liệu truyền thống chạm tới giới hạn

Tình trạng bể phốt bê tông nứt vỡ hoặc bồn thép ăn mòn chỉ sau vài năm sử dụng đã không còn xa lạ. Điều này không chỉ gây nguy cơ ô nhiễm môi trường mà còn khiến chi phí sửa chữa, bảo trì gia tăng đáng kể.

Xuất phát từ những bất cập đó, Minh Tùng Composite đầu tư mạnh vào vật liệu FRP – loại nhựa gia cường sợi thủy tinh có độ bền cơ học cao, trọng lượng nhẹ và khả năng chống ăn mòn gần như tuyệt đối. Việc ứng dụng dây chuyền sản xuất hiện đại cho phép doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm có độ kín khít, độ dày và khả năng chịu lực ổn định hơn so với vật liệu truyền thống.

Vật liệu FRP có độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn gần như tuyệt đối

Đại diện doanh nghiệp, ông Minh Tùng chia sẻ: “Khách hàng bây giờ không chỉ cần một chiếc bồn để chứa, họ cần một giải pháp đủ bền để không phải lo bảo trì trong suốt hàng chục năm. Chúng tôi lựa chọn FRP không phải vì xu hướng, mà vì đây thực sự là vật liệu phù hợp nhất để giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay của bê tông và kim loại.”

Ông cho biết thêm, việc nhận sản xuất theo kích thước và yêu cầu riêng của từng dự án giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế, đặc biệt tại các nhà máy hoặc công trình có mặt bằng hạn chế. “Mỗi công trình là một bài toán khác nhau. Chúng tôi luôn coi trọng khâu thiết kế và tối ưu kích thước để bồn bể vừa an toàn, vừa phù hợp nhất với điều kiện thi công,” ông nói .

Danh mục sản phẩm đa dạng và linh hoạt theo yêu cầu

Một điểm khác biệt của Minh Tùng Composite là khả năng sản xuất bồn bể theo kích thước, kiểu dáng và dung tích yêu cầu , đáp ứng đặc thù của từng dự án – từ hộ gia đình đến nhà máy quy mô lớn. Điều này mở ra lựa chọn linh hoạt cho các công trình có mặt bằng hạn chế hoặc yêu cầu kỹ thuật đặc biệt.

Hệ sinh thái sản phẩm gồm:

Bể tự hoại Composite (Septic Tank)

Bể tự hoại Composite được sử dụng rộng rãi trong khu dân cư nhờ cấu trúc ba ngăn tối ưu xử lý chất thải và thiết kế đúc nguyên khối chống rò rỉ tuyệt đối. Thi công nhanh và chi phí lắp đặt thấp cũng tạo lợi thế cạnh tranh so với bể truyền thống

Bồn bể tự hoại Composite

Bồn chứa hóa chất (Chemical Tank)

Phục vụ các ngành xi mạ, dệt nhuộm, hóa chất... bồn FRP sử dụng nhựa Vinyl Ester có khả năng chống axit, bazơ mạnh. Doanh nghiệp tiếp nhận thiết kế riêng như bồn đứng, bồn ngang, bồn vuông với dung tích từ 1m3 đến hàng trăm m3 – ưu điểm đặc biệt quan trọng đối với nhà xưởng có bố trí mặt bằng phức tạp.

Bồn Composite chứa hóa chất

Bể tách mỡ & bể xử lý nước thải

Các giải pháp tách mỡ phục vụ nhà hàng, khách sạn giúp hạn chế tắc nghẽn đường ống, trong khi bể xử lý nước thải sinh hoạt/y tế tích hợp công nghệ vi sinh đảm bảo đầu ra đạt chuẩn môi trường.

Bồn xử lý nước thải Composite

Lý do nên chọn Minh Tùng Composite

Nếu bạn đang tìm một đơn vị thi công Composite uy tín, đáp ứng tốt cả chất lượng lẫn tiến độ, Minh Tùng Composite là lựa chọn đáng để cân nhắc nhờ những lợi thế sau:

Sản xuất trực tiếp tại nhà máy: Làm chủ từ thiết kế khuôn đến đúc thành phẩm, giúp tối ưu giá thành và rút ngắn thời gian giao hàng.

Tùy chỉnh theo yêu cầu: Nhận sản xuất theo kích thước, dung tích, mẫu mã và màu sắc riêng; sản phẩm nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt.

Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế: Mỗi bồn bể đều được kiểm tra độ kín, độ dày và khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn ASTM D4097 (Hoa Kỳ) và chuẩn Châu Âu .

Độ bền vượt trội: Tuổi thọ thiết kế 30–50 năm, giảm thiểu tối đa chi phí bảo trì.

Chính sách hỗ trợ khách hàng: Miễn phí vận chuyển & lắp đặt (tùy khu vực), giảm giá khi mua số lượng lớn, bảo hành 12 tháng và tư vấn kỹ thuật 24/7.

Đội ngũ thi công tay nghề cao : Quy trình chuẩn, đảm bảo bề mặt láng, liền mạch, chống thấm tuyệt đối.

Tiến độ nhanh – đúng hẹn : Tối ưu thời gian thi công, hạn chế gián đoạn hoạt động nhà máy.

Bảo hành rõ ràng : Cam kết chất lượng thực tế, bảo trì – bảo dưỡng dài hạn.

Giá cạnh tranh : Tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và tuổi thọ công trình.

Xưởng sản xuất, gia công theo yêu cầu của Minh Tùng Composite

Nhu cầu về các giải pháp lưu trữ và xử lý nước thải an toàn, bền vững đang tăng mạnh tại nhiều dự án dân dụng lẫn công nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc Minh Tùng Composite đầu tư nghiêm túc vào vật liệu FRP, mở rộng khả năng sản xuất theo kích thước yêu cầu và duy trì quy trình kiểm định chặt chẽ đã giúp doanh nghiệp trở thành lựa chọn đáng tin cậy trên thị trường.