Minh Thành Auto ra mắt Camera 70Mai A210 và 70Mai A800SE SpeedEye

Minh Thành Auto ra mắt dòng camera hành trình 70Mai A210 và A800SE SpeedEye, hỗ trợ chủ xe ghi hình sắc nét, chủ động trước mọi thay đổi trên hành trình. Nhân dịp ra mắt camera hành trình mới, Minh Thành Auto triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn cho cả 2 sản phẩm 70Mai, giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp camera với chi phí tiết kiệm và an tâm lái xe mỗi ngày.

Luật đổi, đường mới, biển báo thay đổi đã có trợ thủ 70Mai A800SE SpeedEye lo

Hạ tầng giao thông Việt Nam mở rộng, đường mới, nút giao mới, biển báo mới và giới hạn tốc độ liên tục điều chỉnh theo từng khu vực. Với người đi tỉnh, chạy quốc lộ hoặc cao tốc, trí nhớ về cung đường có thể thiếu chính xác. 70Mai A800SE SpeedEye ra mắt nhằm hỗ trợ người lái cảnh báo trước các điểm tốc độ và biển báo giao thông.

70mai A800SE SpeedEye là camera 4K tích hợp hệ thống nhắc giao thông dành cho thị trường Việt Nam. Theo trang sản phẩm chính thức, thiết bị kết hợp GPS 5 vệ tinh mới với dữ liệu đường bộ bản địa hóa từ GOFA, hướng tới cảnh báo tốc độ và biển báo.

Cảnh báo giao thông thông minh: Hiển thị tốc độ, nhắc giới hạn tốc độ, khu vực hạn chế, đèn tín hiệu và camera giao thông dựa trên GPS cùng cơ sở dữ liệu GOFA dành cho Việt Nam.

Ghi hình 4K HDR sắc nét: Camera trước độ phân giải 3840 × 2160, hỗ trợ camera sau Full HD 1080P, góc quay rộng 140° và công nghệ Super Night Vision cho hình ảnh rõ nét cả ngày lẫn đêm.

GPS 5 vệ tinh: Ghi lại chính xác vị trí, tốc độ và lộ trình, đồng thời giúp hệ thống cảnh báo hoạt động ổn định trên nhiều cung đường.

Giám sát đỗ xe 24/7: Hỗ trợ ghi hình Time-Lapse 1FPS và tự động lưu video khi phát hiện va chạm nhờ G-Sensor (khi lắp bộ nguồn Hardwire Kit).

Mở rộng kết nối 4G: Tương thích Hardwire Kit 4G UP04, cho phép xem trực tiếp, nhận cảnh báo và quản lý xe từ xa qua ứng dụng 70mai.

A800SE SpeedEye không dùng camera để đọc trực tiếp biển báo ngoài đường. Thiết bị đối chiếu vị trí GPS với dữ liệu giao thông đã được cập nhật để đưa ra lời nhắc nhở trước. Vì vậy, tính năng này đóng vai trò trợ thủ khi lái xe.

70Mai A210 là camera trước - sau lựa chọn không thể bỏ qua khi di chuyển hàng ngày

70mai A210 hướng tới khách hàng ưu tiên hình ảnh mượt, thiết kế gọn và mức đầu tư dễ tiếp cận. Theo thông tin sản phẩm, camera ghi 1080P HDR ở 60FPS, có góc quay 132 độ mới ra mắt của nhà 70Mai, màn hình 1,9 inch, GPS tích hợp và khả năng ghi hình hai kênh trước sau. Các thông số của A210 phù hợp với người mới lắp camera và xe gia đình.

Độ phân giải Full HD 1080P HDR 60FPS: Ghi hình mượt, giảm nhòe khi xe di chuyển, hỗ trợ cân bằng sáng trong điều kiện ngược sáng hoặc ánh sáng phức tạp.

Màn hình IPS 1,9 inch: Dễ dàng theo dõi trạng thái ghi hình, căn chỉnh góc quay và thao tác trực tiếp trên camera.

Kết nối ứng dụng 70mai: Xem trực tiếp, xem lại và tải video về điện thoại nhanh chóng qua Wi-Fi.

Siêu tụ điện (Super Capacitor): Hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ cao, tăng độ bền so với pin thông thường.

GPS tích hợp: Ghi lại tốc độ và lộ trình di chuyển, hỗ trợ xem lại hành trình khi cần.

Hỗ trợ camera trước và sau: Mở rộng khả năng ghi hình toàn diện, tăng hiệu quả lưu bằng chứng khi xảy ra sự cố.

Vì sao 70Mai A210 ghi hình ban đêm tốt hơn A200?

A210 được nâng cấp khẩu độ F1.6, cảm biến BSI, HDR, WDR và Super Night Vision, giúp tăng khả năng thu sáng, giảm nhiễu và cân bằng tốt hơn giữa vùng sáng – tối.

Việc chuyển sang cảm biến SmartSens trên A210 có thể là một trong những phần cứng giúp hình ảnh ban đêm được cải thiện rõ hơn so với A200. SmartSens không phải cái tên hoàn toàn mới trong hệ sinh thái 70Mai. Cảm biến của hãng này từng xuất hiện trên camera sau RC12 và RC13, những sản phẩm được đánh giá cao hơn về khả năng ghi hình trong điều kiện thiếu sáng.

Nên chọn camera A210 hay A800SE SpeedEye?

Chọn A210 khi:

Nhu cầu chính là ghi hình trước – sau.

Chủ yếu đi đường quen hoặc trong thành phố.

Muốn camera nhỏ gọn, dễ sử dụng.

Cần GPS ghi lại hành trình.

Muốn kiểm soát chi phí đầu tư.

Lắp camera lần đầu cho xe gia đình.

Chọn A800SE SpeedEye khi:

Thường xuyên đi đường dài hoặc liên tỉnh.

Cần camera trước 4K HDR.

Muốn có thêm nhắc giới hạn tốc độ và thông tin giao thông.

Cần ghi hình trước–sau rõ nét hơn.

Muốn mở rộng quản lý xe từ xa qua 4G.

Đang có camera cũ và muốn nâng cấp.

A210 là lựa chọn cân bằng cho nhu cầu hằng ngày. A800SE SpeedEye phù hợp với người cần cấu hình toàn diện hơn, đặc biệt khi thường xuyên đi trên những cung đường không quen thuộc.

Minh Thành Auto ưu đãi ra mắt dành cho 30 khách hàng đầu tiên

Chương trình áp dụng từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 01/09/2026 tại Minh Thành Auto, giới hạn cho 30 khách hàng đầu tiên. Người mua camera 70mai A210 nhận voucher trị giá 200.000 VND.

Khách chọn A800SE SpeedEye được thu camera hành trình cũ, kể cả thiết bị đã hỏng, với mức hỗ trợ 500.000 VND khi nâng cấp.

Ưu đãi được thiết kế theo nhu cầu của người dùng ô tô tại Thanh Hóa. Voucher 70Mai A210 phù hợp khách lắp camera lần đầu hoặc muốn kiểm soát ngân sách. Chính sách thu cũ đổi mới dành cho 70Mai A800SE SpeedEye hỗ trợ chủ xe đang dùng thiết bị lỗi, hình ảnh kém, thiếu GPS hoặc chưa có tính năng nhắc tốc độ theo dữ liệu giao thông.

Lắp đặt đúng kỹ thuật quan trọng không kém thông số

Cách lắp đặt quan trọng là hệ thống điện của xe, cần lắp ở vị trí nào, cần điện áp bao nhiêu, vì vậy nên qua Minh Thành Auto để tư vấn đúng dòng xe, đối với xe ô tô điện hoặc xe Vinfast yêu cầu phải hiểu rõ về hệ thống điện xe trước khi lắp. Nếu lắp sai vị trí xe báo lỗi trên hệ thống táp lô xe.

Hoặc lắp đặt dây camera sau nếu thi công không đúng có thể bị kéo căng khi mở cốp hoặc tạo tiếng động trong nội thất.

Tại Minh Thành Auto, quá trình lắp đặt gồm:

Kiểm tra vị trí camera theo từng dòng xe. Đi dây gọn theo trần và cột xe. Căn chỉnh góc quay trước và sau. Kiểm tra GPS, thẻ nhớ và chất lượng video. Kết nối ứng dụng 70Mai. Hướng dẫn khách hàng xem và tải video. Hỗ trợ kích hoạt bảo hành chính hãng.

Minh Thành Auto – Đại lý phân phối camera 70Mai tại Thanh Hóa

Minh Thành Auto cung cấp các dòng camera hành trình 70Mai chính hãng như M310 2026, 70Mai A410S, 70Mai T400 3 mắt, A810 Lite, 70Mai T800 3 mắt.. tư vấn theo dòng xe, nhu cầu sử dụng và ngân sách của từng khách hàng.

Thay vì chỉ hỏi mẫu camera nào nhiều tính năng nhất, chủ xe nên xác định:

Thường xuyên đi trong thành phố hay đường dài?

Chỉ cần ghi hình hay cần thêm nhắc giao thông?

Có cần quản lý xe từ xa qua 4G không?

Muốn ghi một kênh hay trước – sau?

Ngân sách phù hợp là bao nhiêu?

Từ những nhu cầu này, khách hàng sẽ dễ lựa chọn giữa A210 và A800SE SpeedEye hơn.