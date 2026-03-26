Meta và Google thua kiện tại Mỹ về tác hại của mạng xã hội đối với trẻ em

Vừa qua, một bồi thẩm đoàn tại bang California (Mỹ) kết luận Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm trong vụ kiện cáo buộc hai nền tảng này gây nghiện và làm tổn hại sức khỏe tâm thần của người dùng nhỏ tuổi.

Meta và Google thua kiện tại Mỹ liên quan đến tác hại của mạng xã hội đối với trẻ em. Ảnh: Getty.

Theo phán quyết, Meta phải bồi thường 4,2 triệu USD, Google 1,8 triệu USD. Mức bồi thường này tương đối nhỏ so với quy mô của hai tập đoàn, vốn chi hơn 100 tỷ USD mỗi năm cho đầu tư vốn. Phiên tòa nhằm kiểm định trách nhiệm pháp lý của các nền tảng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

Nguyên đơn là Kaley, 20 tuổi, còn là trẻ vị thành niên khi vụ kiện bắt đầu. Cô cho biết đã nghiện YouTube và Instagram từ nhỏ, do các tính năng gây nghiện như cuộn vô hạn khiến người dùng liên tục xem nội dung mới. Bồi thẩm đoàn xác định cả hai công ty không cảnh báo nguy cơ và cẩu thả trong thiết kế ứng dụng.

Cả Meta và Google đều không đồng ý phán quyết và cho biết sẽ kháng cáo.

Tại phiên tòa, các tài liệu nội bộ và lời khai của CEO Meta Mark Zuckerberg cho thấy công ty từng cân nhắc hạn chế tính năng có thể gây hại cho thiếu niên, nhưng ông quyết định để người dùng tự do thể hiện bản thân. Những yếu tố về tự do ngôn luận và kiểm duyệt nội dung dự kiến sẽ là trọng tâm trong các kháng cáo tiếp theo.

Theo luật Mỹ, các công ty mạng xã hội thường được bảo vệ trước các khiếu nại về nội dung, nhưng vụ kiện tập trung vào thiết kế nền tảng, không phải nội dung. Các nhà phân tích cảnh báo: “Quá trình này có thể kéo dài, nhưng cuối cùng sẽ buộc các công ty áp dụng biện pháp bảo vệ người dùng, có thể ảnh hưởng tăng trưởng.”

Phán quyết nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh và tổ chức bảo vệ trẻ em - những bên từ lâu kêu gọi siết chặt trách nhiệm của mạng xã hội.

Các phụ huynh và người ủng hộ tụ tập bên ngoài tòa án sau khi bồi thẩm đoàn xác định Meta và Google phải chịu trách nhiệm. Ảnh: Reuters.

Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là bước ngoặt buộc các công ty công nghệ điều chỉnh cách vận hành, đặt ưu tiên cao hơn cho sự an toàn của người dùng.

Kết quả này còn có thể thúc đẩy các nhà lập pháp Mỹ ban hành quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến, qua đó định hình lại tương lai toàn ngành.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters