Tặng Bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân góp phần vào thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Ảnh minh họa.

Sau đây là danh sách:

Tập thể

Văn phòng UBND tỉnh;

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa;

Phòng Đầu tư và Doanh nghiệp, Sở Tài chính;

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh;

Đội Tham mưu An ninh, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh.

Cá nhân

Ông Nguyễn Huy Long, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa;

Thượng tá Lê Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh;

Ông Trịnh Trọng Nam, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, chuyên viên phòng Tổng hợp - Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chuyên viên phòng Tổng hợp - Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Đầu tư và Doanh nghiệp, Sở Tài chính;

Ông Nguyễn Huy Bình, chuyên viên phòng Đầu tư và Doanh nghiệp, Sở Tài chính;

Ông Nguyễn Thành Quang, Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh;

Bà Nguyễn Thị Thanh, chuyên viên phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ;

Ông Lê Anh Chiến, Kiểm soát viên phòng Nghiệp vụ, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương./.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)