Vị thế cực tăng trưởng phía Nam

Với 336 dự án đầu tư, trong đó có 16 dự án trọng điểm đã đi vào hoạt động, tổng vốn khoảng 378.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 30.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm; cùng 25 dự án trọng điểm đang triển khai với tổng vốn hơn 71.600 tỷ đồng, KKTNS đang tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng động lực phát triển số một của tỉnh Thanh Hóa.

Dự án số 1, Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng và dự kiến vận hành thương mại vào đầu năm 2027.

Không chỉ tạo nguồn thu ngân sách lớn, Nghi Sơn đang hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô với lọc hóa dầu, nhiệt điện, luyện kim, vật liệu xây dựng, cơ khí, hóa chất và logistics. Bên cạnh các dự án đang vận hành hiệu quả như Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, các nhà máy xi măng, cơ khí công nghệ cao, nhiều dự án mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ như Tổ hợp hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn, Khu bến container số 2 của Tập đoàn VAS, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn 2. Đồng thời, 7 dự án quy mô lớn khác đang hoàn thiện thủ tục, nghiên cứu đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 128.000 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng dư địa tăng trưởng cho khu kinh tế.

Đến nay, KKTNS đã có 7 KCN được lấp đầy với tổng diện tích gần 1.300ha và 6 KCN khác đang được đầu tư hạ tầng trên diện tích hơn 1.830ha. Quy mô này tạo nền tảng quan trọng để thu hút các dòng vốn đầu tư mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Ông Hồ Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang cho biết: "Doanh nghiệp lựa chọn Nghi Sơn để đặt chân nhà máy bởi lợi thế kết nối thuận lợi giữa khu công nghiệp với cảng nước sâu; đặc biệt, chúng tôi nhìn thấy đầu ra sản phẩm ngay từ những nhà máy lớn trong khu vực như Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà máy nhiệt điện trong khu vực. Hiện dự án số 1, Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với quy mô công suất 151.000 tấn hóa chất/năm đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng và dự kiến vận hành thương mại vào đầu năm 2027".

Theo quy hoạch phát triển cảng biển Thanh Hóa, Cảng Nghi Sơn được xác định là trung tâm của hệ thống cảng biển tỉnh, giữ vai trò cửa ngõ logistics của khu vực Bắc Trung bộ. Lợi thế này đang được tập trung khai thác, tạo nên sức cạnh tranh khác biệt. Đến nay, khu vực cảng đã có 31 cầu cảng đi vào khai thác, tiếp nhận tàu đến 70.000 tấn tại cầu bến và 320.000 tấn tại phao SPM. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đã vượt ngưỡng 60 triệu tấn, trong đó hàng container tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Ông Cáp Trọng Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn MacSart, chia sẻ: "Khu vực Cảng Nghi Sơn là một trong những khu vực cụm cảng trọng yếu và đặc biệt quan trọng với khu vực Bắc Trung bộ. Ngoài nằm trên trục chính Bắc Nam, cảng còn có vai trò kết nối hành lang Đông Tây. Cùng với vị trí chiến lược quan trọng thì điều kiện thuận lợi, ít sa bồi, hoàn toàn thuận lợi cho việc phát triển các khu vực cảng nước sâu. Đặc biệt, ngay đằng sau khu vực cụm cảng thì đã hình thành một khu kinh tế với những ngành công nghiệp nặng, công nghiệp trọng yếu như là năng lượng, lọc hóa dầu, luyện thép, xi măng... Đó là những nguồn hàng bảo đảm cho lưu lượng hàng hóa thông quan qua cảng về lượng nhập và xuất khẩu. Theo khảo sát và ước tính của chúng tôi, riêng tổng sản lượng chuyên chở container nhập khẩu và xuất khẩu vào Thanh Hóa đạt tới con số 500 đến 600.000 TUE và con số này sẽ tăng trưởng trong thời gian tới. Do đó, vị trí của Cảng Nghi Sơn hoàn toàn có thể là mở rộng và trở thành một khu vực cảng để tiếp nhận hàng hóa trọng điểm của khu vực Bắc Trung bộ, sau đó kết nối tới những cảng trung chuyển như là Hải Phòng, Đà Nẵng hoặc Hồ Chí Minh".

Hãng vận tải MacSart mở tuyến container ven biển nội địa Hải Phòng - Nghi Sơn, kết nối hàng hóa xứ Thanh ra thế giới.

Vai trò trung tâm động lực của Nghi Sơn đang tiếp tục được xác lập trong định hướng phát triển dài hạn. Theo quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh, KKTNS tiếp tục được xác định là trung tâm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ và đô thị ven biển trọng điểm của cả nước, với diện tích đất công nghiệp đến năm 2030 đạt khoảng 4.500ha và sau năm 2030 khoảng 9.500ha. Đây sẽ là dư địa quan trọng để thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và logistics quy mô lớn.

Ông Trịnh Huy Triều, Trưởng ban Quản lý KKTNS và KCN tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Ban sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là hoàn thiện công tác điều chỉnh quy hoạch chung KKTNS và điều chỉnh cục bộ một số nội dung đã được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh cho phép triển khai. Đây là cơ sở quan trọng nhất để thu hút đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn. Cùng với đó, chúng tôi sẽ xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, cung cấp đầy đủ thông tin và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu của các nhà đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và thông thoáng. Thêm một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ban xác định sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối, thay mặt UBND tỉnh và các sở, ngành phối hợp giải quyết công việc, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh của KKTNS và các KCN trong giai đoạn phát triển mới".

Bài và ảnh: Tùng Lâm