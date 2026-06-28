Máy bay quân sự Trung Quốc - Nga vào KADIZ, Hàn Quốc theo dõi, giám sát và sẵn sàng ứng phó

Quân đội Hàn Quốc mới đây cho biết, đã điều động máy bay chiến đấu sau khi phát hiện gần 10 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga lần lượt đi vào rồi rời khỏi Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trên vùng biển phía Nam và phía Đông nước này.

Oanh tạc cơ Tu-95MS Nga và tiêm kích J-16 Trung Quốc tuần tra chung. Ảnh: AP.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 27/6 cho biết, nhóm máy bay gồm máy bay ném bom và máy bay tiêm kích của Trung Quốc và Nga đã xuất hiện trong KADIZ trong thời gian ngắn trước khi rời khỏi khu vực. JCS khẳng định các máy bay không xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc cho hay, đã phát hiện hoạt động của nhóm máy bay từ trước khi chúng tiếp cận KADIZ và lập tức điều động chiến đấu cơ của Không quân để theo dõi, giám sát và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể phát sinh. Theo đánh giá của JCS, hoạt động này nhiều khả năng diễn ra trong khuôn khổ cuộc tuần tra không quân chiến lược chung giữa Trung Quốc và Nga.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo không quân Trung Quốc và Nga đã tiến hành cuộc tuần tra không quân chiến lược chung lần thứ 11 trên Biển Nhật Bản và khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh cho biết, cuộc tuần tra nằm trong kế hoạch hợp tác quân sự thường niên giữa hai nước, được tiến hành trong “không phận liên quan”, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và thể hiện quyết tâm cùng duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) là khu vực được một quốc gia đơn phương thiết lập để nhận dạng và theo dõi các máy bay tiếp cận không phận của mình vì mục đích an ninh. ADIZ không phải là không phận có chủ quyền theo luật pháp quốc tế, do đó việc máy bay nước ngoài đi vào khu vực này không đồng nghĩa với việc vi phạm không phận nếu không xâm nhập lãnh thổ trên không của quốc gia đó.

Chiến đấu cơ KF-21 do Hàn Quốc sản xuất. Ảnh:Yonhap.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay quân sự Trung Quốc và Nga xuất hiện trong KADIZ của Hàn Quốc. Tháng 12/2025, 9 máy bay quân sự của hai nước cũng từng bay vào khu vực này, khiến Seoul triệu tập tùy viên quân sự của Trung Quốc và Nga để phản đối, trong khi Nhật Bản bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh khu vực.

Diễn biến mới nhất xảy ra đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài hai ngày để hội đàm với người đồng cấp Ahn Gyu-back. Hai bên dự kiến thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Đến nay, Trung Quốc và Nga chưa đưa ra bình luận về thông báo của phía Hàn Quốc liên quan đến hoạt động của các máy bay quân sự.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu