Máy bay quân sự Colombia rơi, ít nhất 34 người thiệt mạng

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia gặp nạn ngày 23/3 ngay sau khi cất cánh tại khu vực rừng Amazon, miền Nam nước này. Giới chức địa phương cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay quân sự ở Colombia. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, chiếc máy bay gặp nạn là loại vận tải quân sự C-130 Hercules do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, chở khoảng 125 người khi cất cánh từ thị trấn biên giới Puerto Leguizamo, thuộc tỉnh Putumayo, gần khu vực giáp Peru.

Thị trưởng Puerto Leguizamo, ông Luis Emilio Bustos, xác nhận ít nhất 34 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Putumayo Jhon Gabriel Molina cho biết, nhiều nạn nhân vẫn chưa được nhận dạng, đồng thời số người bị thương khá lớn, nhiều trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho biết máy bay rơi chỉ cách đường băng khoảng 1,5 km sau khi cất cánh. Vụ tai nạn gây ra cháy lớn, khiến số đạn dược trên máy bay phát nổ, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ và tiếp cận hiện trường.

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi máy bay vận tải quân sự của Không quân Colombia chở 125 người gặp nạn. Ảnh: AP.

Theo Bộ Quốc phòng Colombia, chiếc máy bay trước đó đủ điều kiện kỹ thuật để bay và phi hành đoàn có đầy đủ năng lực chuyên môn. Giới chức cũng cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy máy bay bị tấn công bởi các nhóm vũ trang bất hợp pháp, yếu tố từng gây mất ổn định tại một số khu vực rừng núi của Colombia.

Truyền thông địa phương dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết nhiều người sống sót đã được đưa tới các cơ sở y tế trong khu vực, song điều kiện địa hình rừng rậm, xa xôi đang gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường và vận chuyển nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương điều tra. Các cơ quan chức năng Colombia cho biết sẽ làm rõ các yếu tố kỹ thuật, điều kiện thời tiết cũng như quy trình vận hành trước chuyến bay.

Đây được xem là một trong những vụ tai nạn hàng không quân sự nghiêm trọng nhất tại Colombia trong những năm gần đây, làm dấy lên lo ngại về an toàn bay cũng như công tác bảo trì đối với các dòng máy bay vận tải quân sự đang được sử dụng.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.