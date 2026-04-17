Mạnh tay ngăn thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng

Thời gian gần đây, tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Nhiều vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (ATTP), hàng hóa kém chất lượng liên tiếp được các lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện, xử lý kịp thời, thể hiện rõ quyết tâm trong việc bảo vệ sức khỏe Nhân dân và xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.

Các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra kho chứa bì lợn không rõ nguồn gốc được chế biến để cung cấp cho thị trường.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình và kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định về ATTP, chủ yếu liên quan đến việc sản xuất, chế biến thực phẩm sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, hóa chất bảo quản ngoài danh mục cho phép, thu giữ hàng chục tấn hàng hóa vi phạm. Điển hình là vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa phối hợp tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh của hộ bà Nguyễn Thị Nga ở số nhà 48 Tân Đức, khu phố Phúc Đức, phường Sầm Sơn, phát hiện, thu giữ gần 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và sản phẩm thành phẩm, gồm: Thịt xay sẵn, mỡ lợn, da bì lợn, cá ba sa, xúc xích, nem chua rán, cá viên cùng nhiều loại phụ gia như bột màu, phẩm màu, bột phụ gia, bột thính, bột quế... Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có tem nhãn, không ghi hạn sử dụng, không bảo đảm điều kiện ATTP theo quy định.

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Xinh, địa chỉ tại 10/59 Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành đã phát hiện, thu giữ gần 2 tấn hàng thực phẩm đông lạnh khác không có tem, nhãn, mác, nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở thực phẩm nhiễm hóa chất, các hành vi thu mua, giết mổ, tiêu thụ động vật mắc bệnh cũng bị lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng trú tại các xã An Nông, Thọ Bình, Thọ Long, Thọ Ngọc về tội vi phạm quy định về ATTP theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Trước đó, các đối tượng đã thu mua 81 con lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh với giá rẻ, sau đó bán lại để giết mổ, tiêu thụ. Khi lực lượng chức năng kiểm tra đã thu giữ gần 1,2 tấn thịt lợn đang được sơ chế, bảo quản.

Kết luận giám định xác định, toàn bộ số thịt này dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, kiểm tra đột xuất hai kho đông lạnh tại xã Trung Chính và xã Thọ Long, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6 tấn hàng không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối, nhiều mặt hàng biến đổi màu sắc, mùi vị, đang trong quá trình phân hủy. Chủ cơ sở khai nhận số thực phẩm được thu gom trôi nổi từ nhiều nguồn nhỏ lẻ, không qua kiểm dịch, không hóa đơn, chứng từ, mua với giá rẻ rồi tập kết về kho lạnh chờ bán ra thị trường.

Những vụ việc vi phạm về ATTP được các cơ quan chức năng phát hiện cho thấy tình hình vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Trước thực trạng này, nhằm chủ động kiểm soát tình hình, các lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, các nơi phát sinh luồng hàng hóa. Các lực lượng tiếp tục phối hợp, bám nắm thông tin, theo dõi sát địa bàn, nắm rõ các cơ sở sản xuất, thị trường lưu thông hàng hóa, xác lập các chuyên án đấu tranh đánh đúng, đánh trúng vào các đường dây, ổ nhóm, không để xảy ra tình trạng hàng giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng lưu thông trên thị trường, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Kết quả, từ cuối tháng 12/2025 đến nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 324 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử phạt vi phạm hành chính hơn 53 tỷ đồng.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ chủ động nắm bắt các xu hướng mới của thị trường, phân tích các rủi ro tiềm ẩn để kịp thời đưa ra phương án ứng phó. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại đều bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, người dân cũng được khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định, có tem nhãn, hạn sử dụng đầy đủ, kiểm tra kỹ hóa đơn, chứng từ khi nhận hàng. Không sử dụng các sản phẩm có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi vị, giá bán thấp bất hợp lý so với thị trường. Trong trường hợp phát hiện hàng có dấu hiệu vi phạm, người dân cần liên hệ với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Việc nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe và tham gia giám sát cộng đồng sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi thực phẩm “bẩn”, hàng kém chất lượng, bảo đảm môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh, hướng tới phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Xuân Thu