Malaysia tạm dừng ngay lập tức mua sắm quốc phòng từ Na Uy

Chính phủ Malaysia vừa thông báo tạm dừng ngay lập tức mọi hoạt động mua sắm thiết bị quốc phòng mới từ Na Uy, sau khi Oslo hủy giấy phép xuất khẩu hệ thống tên lửa chống hạm Naval Strike Missile (NSM) cho nước này.

Một tàu tác chiến ven bờ (LCS) của Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN). Ảnh: Nst.

Theo hãng thông tấn nhà nước Bernama, người phát ngôn Chính phủ Malaysia Fahmi Fadzil cho biết, quyết định được Nội các thông qua tại cuộc họp ngày 8/7. Theo đó, Bộ Quốc phòng Malaysia sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động mua sắm thiết bị và khí tài quốc phòng mới từ Na Uy cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Động thái này được đưa ra sau khi Chính phủ Na Uy thu hồi giấy phép xuất khẩu hệ thống tên lửa NSM, loại tên lửa chống hạm do tập đoàn quốc phòng Kongsberg Defence & Aerospace phát triển. Đây là loại tên lửa được Malaysia lựa chọn để trang bị cho các tàu tác chiến ven bờ (Littoral Combat Ship - LCS) thuộc Hải quân Hoàng gia Malaysia trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã chỉ trích quyết định của Oslo, cho rằng việc hủy giấy phép xuất khẩu có thể làm suy giảm đáng kể năng lực sẵn sàng chiến đấu của Malaysia, đồng thời gây tác động tiêu cực đến kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng và an ninh hàng hải của nước này. Ông cũng cảnh báo động thái trên có thể kéo theo những hệ lụy rộng hơn đối với an ninh khu vực.

Khách tham quan mô hình tên lửa tấn công hải quân NSM do công ty Kongsberg của Na Uy sản xuất tại Le Bourget. Ảnh: AP.

Theo các nguồn tin, phía Na Uy cho biết việc thu hồi giấy phép xuất khẩu được đưa ra dựa trên các cân nhắc về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho rằng, đây là quyết định đơn phương và không thể chấp nhận, đồng thời nhấn mạnh Malaysia đã tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng.

Sau khi hợp đồng bị hủy bỏ, Bộ Quốc phòng Malaysia đã gửi thông báo yêu cầu công ty quốc phòng liên quan bồi thường khoảng 1 tỷ ringgit (tương đương 245 triệu USD) do những thiệt hại phát sinh từ việc không thể thực hiện hợp đồng.

Để bảo đảm tiến độ chương trình đóng tàu LCS, Chính phủ Malaysia cho biết đã xác định bốn quốc gia có thể trở thành nhà cung cấp thay thế hệ thống tên lửa chống hạm. Tuy nhiên, Kuala Lumpur hiện chưa công bố danh tính các nước này cũng như loại tên lửa sẽ được lựa chọn.

Dự án tàu tác chiến ven bờ là một trong những chương trình hiện đại hóa quốc phòng lớn nhất của Malaysia, với mục tiêu tăng cường năng lực bảo vệ vùng biển và các tuyến hàng hải chiến lược. Việc tìm kiếm nhà cung cấp mới được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và bảo đảm khả năng tác chiến của Hải quân Hoàng gia Malaysia trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: AA.