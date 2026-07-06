Lượt trận cuối bùng nổ cảm xúc, tìm ra 8 cái tên vào tứ kết U10

Chiều 6/7, lượt trận cuối vòng bảng lứa tuổi U10 Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 đã diễn ra sôi động với 48 bàn thắng được ghi, qua đó đã xác định 8 đội bóng xuất sắc giành quyền vào vòng tứ kết.

Lượt trận cuối vòng bảng lứa tuổi U10 diễn ra đúng như kỳ vọng khi hàng loạt cuộc đối đầu trực tiếp mang tính quyết định đều diễn ra kịch tính và hấp dẫn.

Tại bảng A, Trung tâm Anh Năng tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại Sầm Sơn với tỷ số 2-1.

U10 Trung tâm Anh Năng (áo xanh) lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng.

Sau khi bị Cao Sỹ Quang Dũng đưa Sầm Sơn vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9, các học trò của HLV Nguyễn Anh Năng kiên trì tấn công và có bàn gỡ ở phút 24 trước khi được hưởng lợi từ tình huống phản lưới nhà của đối phương ở những giây cuối trận để giành chiến thắng nghẹt thở, qua đó giành ngôi nhất bảng.

Tào Khánh Toàn (giữa) và các đồng đội U10 Thạch Thành chiến thắng thuyết phục để giành vé vào chơi ở tứ kết.

Ở bảng B, Thạch Thành tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Family Tâm Long Tây Đô.

Tiền đạo Tào Khánh Toàn nối dài phong độ ấn tượng với cú đúp ở các phút 3 và 25, trước khi Tấn Bằng ấn định chiến thắng 3-0.

Với ba trận toàn thắng, Thạch Thành bước vào tứ kết với vị trí nhất bảng.

Trần Hữu Minh (số 18) và các đồng đội U10 Hạc Thành có chiến thắng bùng nổ.

Trận đấu tâm điểm của bảng C giữa Hạc Thành và Hoằng Hóa đã mang đến màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn. Dù bị đối thủ dẫn ngược 2-1 sau khi mở tỷ số, đội chủ nhà vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng đậm 8-3 trong trận cầu có tới 11 bàn thắng. Kết quả này giúp Hạc Thành giành ngôi nhất bảng với thành tích toàn thắng.

Dù không thể đi tiếp, màn trình diễn của Hoằng Hoá cũng đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả tại giải đấu năm nay nhờ lối chơi máu lửa, giàu thể lực và không ngại va chạm.

Trong khi đó, Ngọc Lặc đánh bại Nông Cống với tỷ số 5-2 để giành vị trí dẫn đầu bảng D. Hải Đăng mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên, trước khi Minh Quang tỏa sáng rực rỡ với một cú poker (4 bàn thắng), góp công lớn giúp đội bóng miền núi khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục.

Ở các bảng đấu diễn ra lúc 17 giờ, cuộc cạnh tranh tại bảng E diễn ra đúng như dự đoán.

U10 Thiệu Hóa càng chơi càng hay tại giải đấu năm nay.

Thiệu Hóa thi đấu bùng nổ để đánh bại Bách Khoa Thường Xuân với tỷ số 5-3, qua đó giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, BVĐK Trí Đức Thành I bị Nam Sầm Sơn cầm hòa 3-3, qua đó không thể góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Tại bảng F, BVĐK Trí Đức Thành II tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại FC Định Hòa với tỷ số 8-1 để giành ngôi nhất bảng. Tống Viết Tâm tiếp tục để lại dấu ấn với cú đúp bàn thắng.

Phú An Phát - Đông Vệ II chia tay giải đấu bằng chiến thắng 2-1 trước Biện Thượng.

Ở trận đấu còn lại, Phú An Phát - Đông Vệ II vượt qua Xã Biện Thượng 2-1 trong cuộc so tài giữa hai đội bóng đã sớm hết cơ hội đi tiếp.

Khép lại vòng bảng, 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết lứa tuổi U10 gồm: Trung tâm Anh Năng, Thạch Thành, Hạc Thành, Ngọc Lặc, Thiệu Hóa, Bách Khoa Thường Xuân, BVĐK Trí Đức Thành II và FC Định Hòa.

Vòng tứ kết hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những màn so tài hấp dẫn giữa các đội bóng xuất sắc nhất của giải đấu.

Hoàng Sơn