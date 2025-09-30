Lũ trên sông Mã lên cao, xã Yên Trường di dời các hộ dân ở ngoại đê

Bão số 10 gây mưa lớn trên địa bàn, mực nước sông Mã dâng cao khiến 272 hộ dân sinh sống ở khu vực ngoại đê của 2 thôn Phù Hưng 1 và Phù Hưng 2, xã Yên Trường có nguy cơ mất an toàn.

Các lực lượng chức năng di dời người và tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn.

Ngay trong đêm 29/9 và rạng sáng 30/9, chính quyền xã đã huy động các lực lượng xung kích vận động và di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đến 8h sáng nay, việc di dời 18 hộ dân còn lại trong khu vực ngập sâu của vùng bãi ven sông đã được hoàn tất.

Mực nước sông Mã lên cao.

Theo cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn, lúc 9h sáng nay, mực nước trên sông Mã tại trạm Thủy văn Lý Nhân đạt ngưỡng trên mức báo động 3 là 26cm. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Yên Trường tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để có các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Hiệp Thương (CTV)