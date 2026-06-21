Los Angeles ban bố tình trạng khẩn cấp

Thị trưởng Los Angeles, Mỹ Karen Bass hôm 20/6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó vụ cháy kho lạnh Lineage Logistics, khiến khói dày đặc bao phủ khu vực thành phố suốt nhiều ngày.

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Los Angeles ban bố khẩn cấp sau vụ cháy lớn ở kho đông lạnh. Ảnh: CNN.

Phát biểu trong thông cáo báo chí công bố quyết định này, Thị trưởng Bass cho biết chính quyền thành phố và hạt Los Angeles đã mở các không gian lưu trú cho những gia đình cần lánh nạn khỏi vùng ảnh hưởng của khói độc, đồng thời cam kết các lực lượng sẽ tiếp tục làm việc ngày đêm để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng nguồn lực bổ sung từ bang California cho chiến dịch phức tạp mà giới chức thành phố gọi là “lớn hơn nhiều so với một vụ cháy công trình thông thường”.

Vụ cháy xảy ra từ chiều 17-6 tại cơ sở kho lạnh rộng khoảng 46.000m2 của Lineage Logistics gần trung tâm thành phố. Đến ngày 20-6, Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết khói đã lan tới hầu hết các khu vực trong thành phố.

Người đứng đầu Sở Cứu hỏa Jaime Moore cho biết, công trình này “như một chiếc tủ lạnh khổng lồ”, với tường thép sóng nhồi lớp bọt cách nhiệt dày đặc và gia cố tấm ốp bên trong. Khi bốc cháy, lớp cách nhiệt này cháy âm ỉ, giữ nhiệt và tạo ra khói dai dẳng dù lực lượng đã phun nước liên tục từ bên ngoài.

Nguy cơ còn đến từ hệ thống pin mặt trời trên mái và hệ thống lạnh dùng khí ammonia. Lực lượng đã xử lý bằng cách khóa van, đưa ammonia và các chất làm lạnh khác ra khỏi hiện trường, khống chế mối đe dọa hóa chất.

Khói đen đã lan tới hầu hết các khu vực trong thành phố. Ảnh: CNN.

Do đám cháy lớn và âm ỉ dưới các tấm pin mặt trời, lính cứu hỏa phải dùng 3 trực thăng liên tục thả nước từ trên cao, kết hợp vòi phun lớn từ mặt đất, được xem là phương án chưa từng có tiền lệ đối với một vụ cháy công trình.

Sở Cứu hỏa cảnh báo khói có thể gây kích ứng phổi, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh hô hấp, tim mạch. Cơ quan khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.

Lineage Logistics cho biết có thể hỏa hoạn xảy ra khi nhà thầu bên thứ ba kiểm tra hệ thống pin mặt trời trên mái. Nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra. Công tác chữa cháy dự kiến kéo dài nhiều ngày do các ổ lửa âm ỉ vẫn nằm sâu dưới đống đổ nát và tấm pin mặt trời.

Thanh Giang