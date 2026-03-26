Lọc hóa dầu Nghi Sơn bảo đảm nguồn cung đến hết tháng 5/2026

Tùng Lâm
(Baothanhhoa.vn) - Công TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) vừa phát đi thông báo, nhà máy hiện đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3; đồng thời đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để bảo đảm hoạt động liên tục đến hết tháng 5/2026 ở mức công suất tối ưu.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3.

Theo đó, vào giữa tháng 3/2026, NSRP đã tiếp nhận lô dầu thô gần nhất từ Cô-oét. Ngay sau đó, những diễn biến địa chính trị tại khu vực eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến tiến độ các chuyến hàng tiếp theo.

Trước bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn về nguồn cung, Công ty đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp, qua đó bảo đảm duy trì vận hành ổn định trong thời gian tới.

Nhờ đó, NSRP đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5/2026 ở mức công suất tối ưu; qua đó tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, dưới sự phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Công Thương.

Song song, NSRP vẫn đang tích cực và chủ động tìm kiếm nguồn dầu thô và nguyên liệu đầu vào để nâng cao công suất vận hành khi điều kiện cho phép; đồng thời tiếp tục tập trung duy trì sự ổn định, tính toàn vẹn, độ tin cậy và liên tục trong vận hành của nhà máy trong mọi tình huống.

NSRP tái khẳng định cam kết duy trì vận hành ổn định, bảo đảm nguồn cung thiết yếu cho thị trường và tiếp tục đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia thông qua hoạt động sản xuất an toàn, bền vững và hiệu quả.

