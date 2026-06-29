Loạt phán quyết định hình quyền lực của ông Trump sắp được công bố

Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến công bố hàng loạt phán quyết quan trọng trước khi kết thúc nhiệm kỳ xét xử, trong đó, có các vụ liên quan trực tiếp đến quyền lực của Tổng thống Donald Trump, chính sách nhập cư, bầu cử và quyền của người chuyển giới. Các quyết định này được đánh giá có thể tạo tiền lệ pháp lý, ảnh hưởng lâu dài đến chính trường Mỹ.

Ảnh chụp Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2026, tại Washington. Ảnh: AP.

Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến kết thúc nhiệm kỳ trước ngày 4/7. Theo Reuters, Tòa án Tối cao hiện còn bảy vụ án lớn chưa được giải quyết và dự kiến sẽ lần lượt công bố phán quyết trong những ngày tới.

Đáng chú ý nhất là ba vụ kiện liên quan đến phạm vi quyền lực của Tổng thống Donald Trump. Các thẩm phán sẽ quyết định liệu ông Trump có quyền sa thải lãnh đạo các cơ quan liên bang độc lập như Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) hay không. Đây là những cơ quan vốn được thiết kế để hoạt động độc lập với Nhà Trắng.

Một phán quyết quan trọng khác liên quan đến sắc lệnh của ông Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Nếu được tòa án ủng hộ, quyết định này có thể làm thay đổi cách áp dụng nguyên tắc vốn cho phép hầu hết trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ tự động trở thành công dân Mỹ.

Ngoài các vụ liên quan đến Tổng thống Trump, Tòa án Tối cao cũng sẽ xem xét hai vấn đề có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, gồm quy định về kiểm đếm phiếu bầu qua thư và giới hạn chi tiêu vận động tranh cử của các đảng chính trị.

Bên cạnh đó, tòa án sẽ đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của các đạo luật tại Idaho và Tây Virginia cấm vận động viên chuyển giới thi đấu ở các đội thể thao nữ trong trường học và đại học công lập.

Ngoài ra, một vụ án khác cũng thu hút sự quan tâm là việc cảnh sát sử dụng “lệnh khám xét theo vùng địa lý”, cho phép thu thập dữ liệu vị trí từ điện thoại di động của những người xuất hiện gần hiện trường vụ án. Kết quả phán quyết có thể ảnh hưởng đến cách cân bằng giữa yêu cầu điều tra tội phạm và quyền riêng tư của công dân.

Loạt phán quyết sắp được công bố sẽ định hình giới hạn quyền lực của tổng thống Mỹ trong nhiều năm tới. Ảnh: AP.

Trong nhiệm kỳ hiện nay, Tòa án Tối cao với đa số thẩm phán bảo thủ đã nhiều lần ra phán quyết có lợi cho các chính sách của Tổng thống Trump, đặc biệt trong lĩnh vực nhập cư. Tuy nhiên, hồi tháng 2, tòa cũng bác bỏ nỗ lực của ông nhằm áp đặt các mức thuế quan diện rộng theo luật về tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Loạt phán quyết sắp được công bố được đánh giá không chỉ quyết định số phận của nhiều chính sách quan trọng mà còn có thể định hình giới hạn quyền lực của tổng thống Mỹ trong nhiều năm tới.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, AP