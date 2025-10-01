Loạt chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Quy định cho phép phụ nữ độc thân được thụ tinh trong ống nghiệm; cấp giấy chứng sinh cho trẻ; chủ ô tô phải chuyển đổi sang tài khoản giao thông; xóa bỏ độc quyền vàng miếng... có hiệu lực từ tháng 10.

Phụ nữ độc thân được cho phép thụ tinh trong ống nghiệm

Từ ngày 1/10, Nghị định số 207/2025 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực thi hành.

Hơn 100 em bé sinh ra từ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm cùng ba mẹ hội ngộ trong Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh hồi tháng 6 vừa qua (Ảnh minh họa: Trường Thịnh).

Quy định mới cho phép phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu có nguyện vọng.

Nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

- Việc thực hiện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.

- Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

- Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

- Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng.

Nghị định 207 cũng quy định cụ thể về điều kiện y tế, hồ sơ để thực hiện IVF, mang thai hộ...

Cấp giấy chứng sinh mới cho trẻ

Quy định về cấp và sử dụng giấy chứng sinh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10, theo Thông tư 22/2025 của Bộ Y tế.

Các trường hợp cấp mới giấy chứng sinh cho trẻ gồm: Trẻ sinh tại cơ sở y tế; trẻ sinh ngoài cơ sở y tế; trẻ sinh do mang thai hộ; trẻ sinh ra và tử vong tại cơ sở y tế.

Giấy chứng sinh được lập thành 2 bản, một giao cho thân nhân và một lưu tại cơ sở y tế. Mỗi trẻ sinh đôi hoặc nhiều hơn sẽ có giấy chứng sinh với mã số khác nhau.

Các trường hợp được cấp lại giấy chứng sinh gồm: giấy chứng sinh đã được cấp có nhầm lẫn, thiếu thông tin; giấy chứng sinh bị mất, rách, nát.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm liên thông dữ liệu điện tử của giấy chứng sinh với phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định tại Nghị định 63/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Chủ ô tô bắt buộc phải chuyển đổi sang tài khoản giao thông

Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/10.

Theo quy định mới, chỉ những chủ ô tô đã định danh và liên kết hợp lệ với phương tiện thanh toán mới được phép nạp tiền để sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Nếu không chuyển đổi, phương tiện có thể bị từ chối qua trạm ETC.

Tuy nhiên đến nay, nhiều doanh nghiệp chưa thể chuyển đổi từ “tài khoản thu phí” sang “tài khoản giao thông”.

Thống kê cho thấy còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có gần 170 nghìn tài khoản của doanh nghiệp vận tải (Ảnh: Nhật Minh).

Trước việc các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt quy định tại Nghị định 119, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) mới đây quyết định lùi thời hạn chuyển đổi đến hết ngày 31/12.

Do đó, từ ngày 1/10 tài khoản xe doanh nghiệp tạm thời vẫn có thể nạp tiền vào tài khoản thu phí và thanh toán để qua trạm như cũ.

Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền vàng miếng

Từ ngày 10/10, Nghị định số 232/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực thi hành.

Điểm thay đổi quan trọng tại nghị định này là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng , cũng như độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng.

Vàng miếng là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép sản xuất. Vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng (Ảnh: Mạnh Quân).

Nghị định 232/2025 cũng quy định các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Doanh nghiệp sản xuất vàng miếng còn có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn, bảo hành sản phẩm, lưu trữ và kết nối dữ liệu với Ngân hàng Nhà nước...

Không còn hình thức kỷ luật đuổi học

Thông tư số 19/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh có hiệu lực từ ngày 31/10 nêu rõ nguyên tắc xử lý vi phạm đối với học sinh phải dựa trên sự tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến; đồng thời bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất của các em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, tuyệt đối không áp dụng các biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần học sinh.

Nếu như trước đây quy định học sinh có thể bị xử lý theo 5 mức độ, từ khiển trách trước lớp đến đuổi học 1 năm, thì các biện pháp kỷ luật mới tại Thông tư số 19 được điều chỉnh theo cấp học.

Cụ thể, với bậc tiểu học, học sinh vi phạm chỉ bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi. Các cấp học cao hơn, biện pháp xử lý có thể là nhắc nhở, phê bình hoặc yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm.

Bên cạnh kỷ luật, Thông tư 19 đã bổ sung nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp học sinh khắc phục hành vi vi phạm. Trong đó, các em sẽ được khuyên bảo, động viên để tự nhận thức hành vi sai trái; được theo dõi, tư vấn trong quá trình khắc phục; tham gia hoạt động tư vấn học đường, công tác xã hội, giáo dục kỹ năng và các hoạt động khác do nhà trường tổ chức.

Việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các lực lượng xã hội cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh trong quy định mới, nhằm giúp học sinh điều chỉnh hành vi, thay đổi nhận thức và khắc phục hậu quả.

Theo Dân Trí