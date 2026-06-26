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Liên hợp quốc phát động Thập kỷ Hòa bình toàn cầu kéo dài 10 năm

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai, nhằm thúc đẩy đối thoại, hòa giải và tăng cường sự tham gia của các thế hệ trong việc xây dựng các chính sách hướng tới phát triển bền vững và gìn giữ hòa bình lâu dài.

Liên hợp quốc phát động Thập kỷ Hòa bình toàn cầu kéo dài 10 năm

Ngày 25/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai, nhằm thúc đẩy đối thoại, hòa giải và tăng cường sự tham gia của các thế hệ trong việc xây dựng các chính sách hướng tới phát triển bền vững và gìn giữ hòa bình lâu dài.

Liên hợp quốc phát động Thập kỷ Hòa bình toàn cầu kéo dài 10 năm

Trụ sở Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: Xinhua

Nghị quyết được thông qua với 153 phiếu thuận, 1 phiếu chống và không có phiếu trắng. Văn kiện do Azerbaijan, Bahrain, Gabon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mauritania, Bồ Đào Nha, Singapore, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đồng bảo trợ.

Theo nội dung nghị quyết, Thập kỷ quốc tế sẽ hướng tới việc thúc đẩy văn hóa hòa bình, khuyến khích đối thoại và hòa giải ở các cấp độ khác nhau, đồng thời tăng cường đối thoại và sự gắn kết giữa các thế hệ, bao gồm trẻ em, thanh niên và người cao tuổi. Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng tiếng nói và lợi ích của các nhóm đối tượng này cần được xem xét trong quá trình xây dựng chính sách và ra quyết định nhằm bảo đảm quyền lợi của các thế hệ hiện tại cũng như tương lai.

Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các cơ quan trong hệ thống Liên hợp quốc cùng các tổ chức quốc tế, khu vực và các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, giới học thuật, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Thập kỷ quốc tế.

Liên hợp quốc phát động Thập kỷ Hòa bình toàn cầu kéo dài 10 năm

Liên hợp quốc phát động Thập kỷ Hòa bình toàn cầu kéo dài 10 năm. Ảnh: The United Nations

Theo văn kiện được thông qua, các hoạt động triển khai trong khuôn khổ Thập kỷ quốc tế sẽ được tài trợ thông qua các khoản đóng góp tự nguyện, thay vì sử dụng ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc.

Việc thông qua nghị quyết diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác đa phương, phòng ngừa xung đột và thực hiện các mục tiêu của Liên hợp quốc về phát triển bền vững. Giới quan sát cho rằng, sáng kiến này thể hiện nỗ lực của Đại hội đồng trong việc khuyến khích các quốc gia xây dựng các chính sách dài hạn, coi trọng đối thoại giữa các thế hệ và thúc đẩy hòa bình như một nền tảng cho sự phát triển ổn định trong tương lai.

Theo nghị quyết, các quốc gia và tổ chức tham gia được khuyến khích triển khai các sáng kiến phù hợp với điều kiện thực tế của mình, góp phần lan tỏa văn hóa hòa bình, tăng cường hợp tác quốc tế và bảo đảm lợi ích của các thế hệ mai sau.

Lê Hà.

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Từ khóa:

#Quốc tế #Nghị quyết #Đại hội đồng liên hợp quốc #Phát triển bền vững #Đối thoại #Chính sách #Tương lai #Gìn giữ hòa bình

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