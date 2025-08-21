Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ hoạt động của bóng đá Thanh Hóa

Sáng 21/8, Đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐBĐ Thanh Hóa. Đây là hoạt động thường niên của LĐBĐ Việt Nam nhằm nắm bắt tình hình thực tế và định hướng phát triển bóng đá tại các địa phương, cùng tháo gỡ khó khăn để phát triển hoạt động bóng đá trong tương lai.

LĐBĐ Việt Nam trao tặng kinh phí hỗ trợ hoạt động cho LĐBĐ Thanh Hóa.

Tham dự chương trình có ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hiện nay LĐBĐ Thanh Hóa có 53 CLB thành viên, trong đó có CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, 1 Hội cổ động viên và 51 CLB tổ chức thành viên, với hàng trăm nghìn hội viên. Các CLB đi vào hoạt động ổn định, nề nếp, đoàn kết, tập luyện thường xuyên.

Những năm qua Liên đoàn Bóng đá đã chỉ đạo, phối hợp với CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa tham gia các giải bóng đá trong nước và quốc tế, đã gặt hái được những thành công nhất định. Các tuyến trẻ U13 đến U21 được quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tập luyện và thi đấu. LĐBĐ tỉnh đã phối hợp Trung tâm Đào tạo Bóng đá Việt Hùng tuyển chọn, thành lập các trung tâm Bóng đá cộng đồng thu hút hơn 4.000 các em thiếu niên, nhi đồng tham gia tập luyện. Thành lập đội tuyển U8 và U10 tại các địa phương theo đề án Phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2021-2025. Các Đội tuyển U9, U11 tích cực tập luyện tham gia giải U9, U10, U11...

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề xuất LĐBĐ Việt Nam có ý kiến với UBND tỉnh hỗ trợ CLB về điều kiện sân bóng tập luyện và thi đấu, ủng hộ việc xây dựng bệnh viện thể thao; hỗ trợ nhập tịch Việt Nam cho tiền đạo Rimario Gordon.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong LĐBĐ tỉnh đã chia sẻ về thực trạng, những khó khăn liên quan đến điều kiện sân bãi, công tác xã hội hóa, kinh phí hoạt động...Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với LĐBĐ Việt Nam một số vấn đề liên quan đến hỗ trợ kinh phí; đào tạo, tập huấn cho trọng tài, vận động viên; hỗ trợ đăng cai tổ chức các giải bóng đá; phát triển mô hình bóng đá cộng đồng, đưa bóng đá cộng đồng vào trong trường học...

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của LĐBĐ Thanh Hóa trong việc phát triển phong trào bóng đá; đồng thời khẳng định, LĐBĐ Thanh Hóa là một trong 3 LĐBĐ trong cả nước hoạt động một cách bài bản, hiệu quả, đồng đều và có sự gắn kết với các cơ quan quản lý nhà nước tốt nhất, qua đó có những đóng góp tích cực cho bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam đánh giá cao sự đồng hành của các doanh nghiệp, tiêu biểu là Tập đoàn Đông Á trong phát triển bóng đá; khẳng định LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức thành viên nói chung, LĐBĐ Thanh Hóa nói riêng, đặc biệt trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn, tổ chức thi đấu và phát triển chuyên môn.

Đồng thời, Liên đoàn sẽ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng để nghiên cứu, triển khai các đề xuất phù hợp với định hướng của Đề án Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn liền với Chiến lược phát triển Thể dục Thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Chính phủ phê duyệt.

LĐBĐ Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho LĐBĐ Việt Nam.

Nhân dịp này, LĐBĐ Việt Nam đã trao tặng kinh phí 50 triệu đồng hỗ trợ hoạt động LĐBĐ Thanh Hóa; trao các phần quà cho thành viên LĐBĐ Thanh Hóa.