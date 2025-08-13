Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lên tiếng vụ U21 nữ Việt Nam bị loại

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lên tiếng vụ đội tuyển U21 nữ bóng chuyền Việt Nam bị xử thua và mất suất dự vòng 1/8 giải U21 Thế giới 2025.

Ở vòng bảng giải bóng chuyền nữ U21 vô địch Thế giới, U21 Việt Nam xuất sắc thắng 4 trong 5 trận và có được vị trí nhì bảng A. Theo phân nhánh ban đầu, U21 Việt Nam sẽ tiến vào vòng 1/8 và gặp U21 Thổ Nhĩ Kỳ, đội xếp thứ 3 bảng C.

Tuy nhiên vào đêm 12/8, FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền thế giới) ra phán quyết một cầu thủ của U21 Việt Nam không đủ tư cách tham dự giải nhưng vẫn ra sân thi đấu ở 4 trận đầu tiên. Do đó, kết quả của 4 trận này không được tính và U21 Việt Nam bị xử thua 0-3.

Riêng trận đấu cuối cùng vòng bảng với Puerto Rico, VĐV được xác định không đủ tư cách của U21 Việt Nam không tham dự nên kết quả chiến thắng 3-1 của U21 Việt Nam vẫn được giữ nguyên.

Như vậy, FIVB ghi nhận U21 Việt Nam thắng 1, thua 4 ở 5 trận vòng bảng giải bóng chuyền nữ U21 vô địch thế giới, xếp hạng 6 chung cuộc ở bảng A và sẽ gặp U21 Ai Cập ở trận đấu phân hạng từ 17 đến 24.

U21 nữ Việt Nam bị xử thua và mất suất dự vòng 1/8 (Ảnh: BTC).

Sau khi U21 nữ Việt Nam bị xử thua và mất suất dự vòng 1/8, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã lên tiếng. “VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về vận động viên không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12/8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam” – thông báo từ VFV.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khẳng định: “VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam”.

Theo VOV