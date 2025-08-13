(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 17/8, thầy trò HLV trưởng Choi Won Kwon sẽ chính thức bước vào mùa giải mới với màn tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Giai đoạn đầu mùa được kỳ vọng sẽ là cơ hội để đội bóng xứ Thanh tích luỹ điểm số trước khi bước vào giai đoạn cuối lượt đi gặp nhiều đối thủ “khó nhằn”.

Lịch thi đấu lượt đi của CLB Đông Á Thanh Hoá mùa giải V.League 2025/2026

