Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại giải Futsal Đông Nam Á 2026

Hôm nay (6/4), đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục ngôi vương tại giải Futsal Đông Nam Á 2026 (tổ chức tại Thái Lan).

Tuyển Futsal Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á. (Nguồn: VFF)

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Diego Giustozzi nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Timor Leste.

Bảng đấu được nhận định là “dễ thở” cho mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào bán kết của Việt Nam, xa hơn chung kết và bước lên ngôi vô địch.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Myanmar vào lúc 17g30 hôm nay (6/4).

Tiếp đó, “các chiến binh Sao vàng” sẽ đối đầu Timor Leste (17g3 ngày 7/4) và khép lại vòng bảng vào lúc 20 giờ ngày 8/4.

Trong số ba đối thủ, chủ nhà Thái Lan được xem là thách thức lớn nhất mà thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi phải đối mặt ở giải đấu năm nay.

Với mục tiêu giành kết quả cao nhất, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân từ ngày 16/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn từ ngày 30/3.

Trong giai đoạn tập huấn, đội đã có hai trận đấu tập với các câu lạc bộ futsal hàng đầu của Thái Lan là Hong Yen Takam và Blackpearl, qua đó giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Ở buổi họp báo diễn ra trước giải đấu, vị thuyền trưởng người Argentina đã thẳng thắn cho rằng giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 không chỉ là sân chơi khu vực mà còn là bước đệm quan trọng để đội tuyển futsal Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup.

Ông Diego Giustozzi cho biết việc lần đầu làm việc tại châu Á mang đến không ít khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo.

“Đây là lần đầu tôi đến châu Á làm việc. Thời gian đầu khá khó khăn, nhưng đến hiện tại tôi đã hiểu các cầu thủ của mình nhiều hơn sau một thời gian làm việc cùng họ. Trong 1-2 năm qua, chúng tôi đã cải thiện về tâm lý, thay đổi cách vận hành lối chơi và đang đi đúng hướng trong kế hoạch tranh suất dự World Cup tại vòng chung kết châu Á sắp tới," huấn luyện viên Diego Giustozzi chia sẻ.

Theo chiến lược gia này, đội tuyển futsal Việt Nam hiện sở hữu lực lượng trẻ, giàu tiềm năng nhưng vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

“Đội bóng của chúng tôi còn trẻ, cần nhiều trận đấu hơn để trưởng thành. Tôi hài lòng với sự tiến bộ của các cầu thủ cũng như sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi đang tập trung 100% cho mục tiêu tranh suất dự World Cup 2028.”

Đánh giá về bức tranh chung của futsal châu Á, ông Giustozzi cho rằng mức độ cạnh tranh ngày càng cao khi có tới 10-12 đội tuyển đủ khả năng cạnh tranh vé dự World Cup. Chính vì vậy, những giải đấu như Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

Vào lúc 17g30 hôm nay, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ đối đầu với Futsal Myanmar, với mục tiêu giành trọn 3 điểm ngày ra quân./.

Theo TTXVN